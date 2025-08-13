Am zweiten Augustwochenende feiert Schollen sein traditionelles Brunnenfest. Der Sportverein hatte von Samstag bis Montag wieder ein buntes Programm zusammengestellt, das viel Zuspruch fand.

„Schwollen hat ein Wochenende erlebt, das in bester Erinnerung bleiben wird“, betont Rüdiger Biehl, Vorsitzender des Sportvereins Schwollen. Das 48. Schwollener Brunnenfest lockte an allen drei Tagen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an – und das bei strahlendem Sommerwetter.

Los ging es am Samstagabend. Der Festplatz füllte sich rasch und ab 18 Uhr hieß es „Schlemmen und Genießen“. Danach wurde es rockig, als um 20 Uhr die Band Live Wire für beste Stimmung sorgte. Sie spielten mitreißende klassische Rocktitel“, informierte der Organisator des Festes. Und viele Besucher feierten mit. Die Band rockte vor einer beeindruckenden Kulisse bis spät in den Abend. „Das Publikum war restlos begeistert“, erklärte Biehl.

i Die Mädchen der Amazing Steps aus Oberbrombach sorgten am Sonntag für Stimmung. Ihre Trainerinnen Celine Meyer (hinten links) und Lara Weinß (rechts) betreuen die Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren. Reiner Drumm. Rd

Am Sonntag ging es dann mit Musik, Tanz und Kulinarik weiter. Traditionell eröffnete der Musikverein Nahbollenbach/Oberreidenbach mit schwungvollen Klängen zum Frühschoppen. Anschließend verwöhnten die kulinarischen Stände die Gäste. Um 13 Uhr traten dann eine der Nachwuchstanzgruppen des TuS Oberbrombach an und sorgte mit ihren Tänzen für Stimmung. Die Kindergruppe der Amazing Steps zeigte eine energiegeladene Vorstellung und erhielt verdienten Applaus. Die Tänzerinnen im Ater von neun bis zwölf Jahren sorgten für strahlende Gesichter und begeisterten die Besucher.

Gegen 14 Uhr folgte ein weiterer musikalischer Höhepunkt: Das Duo L & d L Accoustics, die Baumholderer Lara und Lukas Decker, spielten live – und das bei freiem Eintritt. Währenddessen waren die kulinarischen Schmankerl stark nachgefragt: Die gefüllten Klöße, eine Spezialität am Sonntag, waren in kürzester Zeit restlos ausverkauft. Am Nachmittag lud die Jugendfeuerwehr zu Spiel und Spaß ein. Währenddessen konnten Eltern und Großeltern bei Kaffee und Kuchen gemütlich verweilen. Eine große Tombola krönte den Tag – mit einem Hauptpreis von 400 Euro.

i Die Kinder hatten in der Hüpfburg viel Spaß. Die Jugendfeuerwehr hatte auch wieder einige Spiele zur Abkühlung vorbereitet. Reiner Drumm. Rd8

Der Abschluss des Festwochenendes war dann am Montag. Zum Finale stand das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. „Ab 11 Uhr gab es wieder Köstlichkeiten, bevor um 12 Uhr die legendäre Erbsensuppe aus dem Landgasthaus Böß serviert wurde“, schilderte Biehl. Auch diese fand reißenden Absatz und war zügig ausverkauft.

Der Vereinsvorsitzende unterstrich, dass die Ausrichtung des Festes ohne die Unterstützung der zahlreichen Helferinnen und Helfern nicht möglich sei. Und er bedankte sich ausdrücklich bei allen Unterstützern für deren anhaltendes Engagement. „Ebenso geht ein herzlicher Dank an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die dieses Wochenende zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben“, sagte Rüdiger Biehl. red/sig