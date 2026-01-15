Zimmer sind bereits buchbar Schwollbachhof in Schwollen eröffnet bald Niels Heudtlaß 15.01.2026, 20:00 Uhr

i Mit Baumstämmen aus dem eigenen Wald hat die Familie Manz dem Schwollbachhof eine einzigartige Fassade verpasst. Niels Heudtlaß

Die Zimmer im vorderen Teil des Hotels sind bereits fertig und können gebucht werden. Bei der Renovierung hat die Familie Manz auf einen Mix aus Moderne und Historie sowie viel Holz gesetzt. Was die Gäste und Schwollener im Schwollbachhof erwartet.

Ein genaues Eröffnungsdatum gibt es noch nicht – im neuen Schwollbachhof an der Hauptstraße 48 in Schwollen steht aber alles auf Start. „Die 14 modernen Zimmer im vorderen Neubauteil sind bereits fertig und vollständig ausgestattet“, sagt Louisa Manz, Gesellschafterin der Firma Manz.







