Paul Adie blickt zurück auf seinen AiR-Aufenthalt in Idar-Oberstein: Wie die Edelsteine sich sträubten und der schottische Schmuckkünstler seine Liebe zum Galalith entdeckte.

Und schon ist die Zeit von Paul Adie in Idar-Oberstein auch schon wieder vorbei: Der schottische Schmuckkünstler mit Wohnsitz in München war von Mai bis Juli 2025 als Artist in Residence in Idar-Oberstein zu Besuch.

Während seines Aufenthalts am Campus Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier und im Industriedenkmal Jakob Bengel setzte sich Adie intensiv mit der Bearbeitung von Edelsteinen sowie mit den von der ehemaligen Schmuck- und Kettenfabrik für die Herstellung von Modeschmuck genutzten Materialien Aluminium und Galalith auseinander – für ihn ein gänzlich neues Feld.

Adie schreibt auf der Homepage des Campus: „Ich kam nach Idar-Oberstein, ohne eine genaue Vorstellung davon zu haben, was ich machen wollte – ein paar neue Stücke wären gut, aber natürlich wollte ich mit Stein arbeiten. Warum sollte ich ins Stone Valley kommen und nicht versuchen, das lokale Material zu beherrschen? Ich spazierte um die Hügel, die die Stadt umgeben, fand Jaspis und Achat und machte mich an die Arbeit. Meine Ergebnisse mit den Steinen waren eher enttäuschend – sie erinnerten mich an ältere Serien, und ich ging schnell dazu über, flacher zu arbeiten; 3D-Formen verschmolzen mit 2D-Ebenen. Der Stein wollte mir seine Geheimnisse nicht zuflüstern...“

„Der Stein wollte mir seine Geheimnisse nicht zuflüstern...“

Der scheidende Artist in Residence Paul Adie gesteht, dass das Idar-Obersteiner Rohmaterial ihn vor große Herausforderungen gestellt hat.

Stattdessen hatte er „mehr Erfolg mit anderen lokalen Materialien – rekonstituiertem Stein und Galalith. Die 38-Tonnen-Presse bei Bengel war aufregend – nach ein paar Stunden war ich süchtig. Die Fabrik erinnerte mich an meinen Großvater und seine Garage, voll mit Werkzeugen und Krimskrams, kühl und dunkel. Ich war es bereits gewohnt, mit Aluminium zu arbeiten, aber dieses Mal nahm ich Ketten und quetschte sie zusammen, fixierte sie mit glitzerndem Kleber, Harzen und Nagellack. Ja, ich kam ins Steintal und arbeitete schließlich mit Plastik. Und ich habe es geliebt!“

Jetzt, da sich das Ende seiner dreimonatigen Zeit näherte, stellte Adie fest, „dass mir der Aufenthalt etwas Wertvolleres als nur Material gegeben hat – er hat mir geholfen, meinen eigenen Prozess besser zu verstehen. Ich kam mit dem Wunsch, Formen zu schleifen, aber ich verließ den Ort mit der Erkenntnis, dass sich die Arbeit oft selbst formt und ich die Freiheit genießen sollte, dem Prozess zu folgen, zu dem er führt. Ich gehe mit vielen bunten Blöcken, Mustern und vielen neuen Freundschaften nach Hause. Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben. Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen!“

Einladung nach Lissabon

Nun will Adie an den in Idar-Oberstein begonnenen Stücken in München weiterarbeiten: „Sie bilden die Grundlage für neue Serien – gravierte Bilder, „Wolken“, Porträts, „Little Candies“. Ich plane außerdem, eine Serie moderner, alltagstauglicher Siegelringe aus Silber und Gold zu entwerfen, kombiniert mit Galalith und rekonstituiertem Stein.“ Außerdem kann sich der Künstler vorstellen, größere Stücke zu entwerfen: „Vielleicht Schmuck für die Wand“. Er freue sich schon, die Idar-Obersteiner Arbeiten auf der nächsten Schmuckbiennale in Lissabon im Jahr 2026 zu präsentieren, wo Adie im Frühling/Sommer als Artist in Residence eingeladen ist.

Welches Stück Paul Adie in Idar-Oberstein zurücklassen wird, ist noch nicht klar: „Das wird sich erst nach einiger Zeit zeigen, wenn meine eigenen Ideen klarer geworden sind.“ Die Artist in Residence-Künstler erhalten aus Mitteln der Bengel-Stiftung neben freier Kost und Logis für drei Monate auch ein Stipendium von 500 Euro pro Monat, verpflichten sich im Gegenzug dazu, eine in diesem Zeitraum gefertigte Arbeit in Idar-Oberstein zu lassen. Daraus soll nach und nach eine einzigartige Sammlung entstehen.

Tamia Dellinger ist die nächste AiR-Künstlerin

Die nächste AiR-Künstlerin steht bereits in den Startlöchern: Tamia Dellinger ist eine ehemalige Studentin des Edelstein-Campus. Sie hat ihr Studium im Jahr 2022 vor dem Brand in der Hochschule abgeschlossen. Nun kehrt sie als Künstlerin zurück, um im Rahmen des Artist in Residence-Programms mit der Jakob Bengel-Stiftung von Ende Juli bis Ende September in Idar-Oberstein zu arbeiten.

i Tamia Dellinger "The Man" Tamia Dellinger

Die Künstlerin, die von der Insel Madeira stammt und in Lissabon studiert hat und bereits in zahlreichen Galerien ausgestellt hat, will mit ihren Arbeiten „unter Verwendung von Symbolen und Materialität Geschichten erzählen“. Sie versteht Schmuck als narratives Medium und beschreibt ihre Arbeiten als den Versuch, durch Symbole und Materialität Geschichten zu erzählen. Ihre Werke bewegen sich zwischen Ritual und Alltag, oft getragen von rohen, ausdrucksstarken Materialien wie Basalt, Baumwolle oder Pigmenten. Sie wird bis September am Campus und in der Bengel-Fabrik arbeiten. Im August soll zudem ein weiterer AiR-Künstler in die Wohnung bei Bengel einziehen.