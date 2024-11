Idar-Oberstein Schwerer Verkehrsunfall auf der B41 bei Enzweiler: Motorrad gerät in Vollbrand 20.10.2024, 15:01 Uhr

i Das Motorrad ging infolge des Unfalls in Flammen auf. Der Fahrer schwebe nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilt. Hosser. Hosser

Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Hyundai. Infolge der Kollision geriet das Motorrad in Vollbrand. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Am Sonntagmittag hat sich auf der B41 im Bereich der Verflechtung in Höhe des Stadtteils Enzweiler ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein aus Richtung Birkenfeld kommender Motorradfahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Hyundai. Infolge der Kollision geriet das Motorrad in Vollbrand.

