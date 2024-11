Verletzter Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen Schwerer Unfall im Steinautal: Autofahrer muss aus seinem Wagen geschnitten werden Guido Turina 16.10.2024, 10:48 Uhr

i Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der B41 in Höhe des Steinautals ereignet. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Foto: Guido Turina Guido Turina. Guido Turina

Ellweiler. In der Nacht auf Mittwoch hat sich auf der B41 in Höhe des Steinautals ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrzeugführer musste schwer verletzt aus seinem Wagen geschnitten werden.

Der Fahrzeugführer befuhr die B41 in Richtung Steinautal, aus Richtung Birkenfeld kommend. In Höhe eines Parkplatzes kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn gegen die dortige Leitplanke und wieder zurück an den rechten Fahrbahnrand.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen