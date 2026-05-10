Eingeklemmter Fahrer befreit
Schwerer Unfall auf L176 bei Frauenberg

Am Samstagnachmittag führte ein schwerer Unfall auf der L176 bei Frauenberg zu einem Großeinsatz. Die Feuerwehr befreite einen eingeklemmeten Fahrer aus seinem Wagen.

Lesezeit 1 Minute
Ein Unfall, bei dem eine Person in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt wurde, ereignete sich am Samstag gegen 16.40 Uhr auf der L176 in Höhe der Abfahrt Frauenberg/Sonnenberg. Drei Fahrzeuge waren, aus Richtung Idar-Oberstein kommend, in Fahrtrichtung Baumholder unterwegs.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren