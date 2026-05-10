Eingeklemmter Fahrer befreit Schwerer Unfall auf L176 bei Frauenberg 10.05.2026, 11:16 Uhr

Am Samstagnachmittag führte ein schwerer Unfall auf der L176 bei Frauenberg zu einem Großeinsatz. Die Feuerwehr befreite einen eingeklemmeten Fahrer aus seinem Wagen.

Ein Unfall, bei dem eine Person in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt wurde, ereignete sich am Samstag gegen 16.40 Uhr auf der L176 in Höhe der Abfahrt Frauenberg/Sonnenberg. Drei Fahrzeuge waren, aus Richtung Idar-Oberstein kommend, in Fahrtrichtung Baumholder unterwegs.







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