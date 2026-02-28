Landtagswahl Rheinland-Pfalz
Schweitzer und Pehlke besuchen Schwollen
Wahlkampf in Schwollen: Carolin Pehlke und Alexander Schweitzer treten gemeinsam auf.
Niels Heudtlaß

Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Bürokratieabbau: Bei einem durchinszenierten Wahlkampfabend im Landgasthaus Böß lassen Ministerpräsident Alexander Schweitzer und SPD-Direktkandidatin Carolin Pehlke kein Schwerpunktthema aus. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Alexander-Schweitzer-Tour hat am Freitagabend in Schwollen haltgemacht. 40 Orte in Rheinland-Pfalz besucht der Ministerpräsident auf seiner Wahlkampfreise – nun war er im Landgasthaus Böß zu Gast. Dabei haben die Sozialdemokraten groß aufgefahren.

