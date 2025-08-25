Dass die Ehrenamtsreise von Ministerpräsident Alexander Schweitzer im Nationalparklandkreis mehr war als ein Pflichttermin, wurde gerade zum Abschluss des langen Tages bei mehreren Veranstaltungen am Umwelt-Campus Birkenfeld deutlich.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer traf sich mit Studentinnen und Studenten des Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier. Rechts neben ihm Dekan Prof. Klaus Helling vom Bereich Umweltwirtschaft und Umweltrecht, links stehen Matthias König, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, die Präsidentin der Hochschule Trier, Prof.Dorit Schumann und Landrat Miroslaw Kowalski Thomas Brodbeck

Im Gespräch mit Studenten und Professoren der Hochschule zeigte sich, dass der Besuch im Nationalparklandkreis für Ministerpräsident Alexander Schweitzer eine Herzensangelegenheit war. Etwa, als Studentin Berenike Kücker von ihrer Erfahrung sprach, dass es doch für viele Studenten eine Herausforderung ist, neben dem straff organisierten Studium und oftmals noch der notwendigen Arbeit für dessen Finanzierung, sich auch noch im Ehrenamt zu engagieren – und manches dann dabei zu kurz kommt. Schweitzer machte ihr Mut, als er aus seiner persönlichen Erfahrung erzählte, dass er öfter Bewerber für eine Stelle nicht nach der besten Note auswählt, sondern auch auf deren Engagement bei ehrenamtlicher Arbeit schaut. Und dies sicher auch bei privaten Unternehmen ähnlich gehandhabt wird.

i Im Gespräch mit Studentinnen und Studenten: Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Rechts daneben Maike Lang, die die Kinderuni leitet, Prof. Klaus Helling, Dekan vom Bereich Umweltwirtschaft und Umweltrecht, Prof. Dorit Schumann, Präsidentin der Hochschule Trier, und Walter Goldschmidt von den Freunden der Hochschule e.V. Thomas Brodbeck

Der Ministerpräsident machte auch den Studentinnen und Studenten und den anwesenden Professorinnen und Professoren vom Studiengang Nonprofit und NGO-Management Hoffnung auf die Zukunft: „Der Bildungsbereich ist bereits heute mit mehr als vier Milliarden Euro der größte Etatposten im Landeshaushalt. Doch auch wenn wir, bedingt durch den Rückgang des Wirtschaftswachstums, in Zukunft den Gürtel enger schnallen müssen, ist für mich völlig klar: Wir können den Bereich Bildung auf keinen Fall geringer ausfallen lassen als den heutigen Status quo. Er muss permanent mit dem Bedarf mitwachsen. In den nächsten zwölf Jahren legen wir 4,8 Milliarden Euro zusätzlich zum bestehenden Etat obendrauf.“ So sollen die Kommunen in Kindertagesstätten, Schulen und berufsbildende Schulen investieren, und der Bund und die Länder, also auch Rheinland-Pfalz, die Hochschulen mit dem Geld in den Fokus nehmen.

Doch der Campus kämpft mit rückläufigen Studentenzahlen. Um Kinder schon früh für Wissenschaft und Technik zu begeistern, installierte die Hochschule Trier schon vor Jahren die Kinder-Uni, heute ehrenamtlich geleitet von Maike Lang, die spannende, kurzweilige und überraschende chemische und physikalische Experimente vor und für Kinder zaubert – und damit das Interesse für die Naturwissenschaft weckt, was dann vielleicht zu einen zukünftigen Nobelpreisträger inspiriert.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer verleiht Dr. Oliver Conradt die Urkunde für seine Honorarprofessur. Thomas Brodbeck

Dass eine Hochschule „Ehrenamt atmet“, betonte die Präsidentin der Hochschule Trier, Prof. Dorit Schumann, in ihrer Rede. Schweitzer nutzte die Gelegenheit, um Dr. Oliver Conradt zum Honorarprofessor zu ernennen. Die Laudatio hielt Dekan Prof. Klaus Helling vom Bereich Umweltwirtschaft und Umweltrecht: Seit 2017 ist der in Idar-Oberstein ansässige Rechtsanwalt Lehrbeauftragter an der Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld, „unentgeltlich tätig im Bereich Versicherungsrecht, Zivilprozessrecht und Erbrecht“, wie Helling betonte. „Zudem betreut er Masterarbeiten und trägt zur Forschung an der Hochschule bei. Die Studierenden attestieren ihm ein sehr großes Engagement in der Lehre und eine hervorragende pädagogische Eignung.“ Der Campus freue sich über einen weiteren Professor, „der ehrenamtlich nicht nur Studenten lehrt, sondern auch an der Vernetzung von Hochschule zu Unternehmen in der Region mitarbeitet“, so Helling.

Am Ende seiner langen Ehrenamtsreise durch die Region lud der Ministerpräsident rund 150 engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis zum Bürgergespräch am Umwelt-Campus Birkenfeld ein. „Ich will heute nicht nur reden, sondern auch zuhören. Denn das Ehrenamt lebt von Menschen, die anpacken – und die verdienen nicht nur Anerkennung, sondern auch Unterstützung“, so der Ministerpräsident.

i Am Ende seiner langen Ehrenamtsreise durch die Region lud der Ministerpräsident rund 150 engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Birkenfeld zu einem Bürgergespräch auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld ein. Landrat Miroslav Kowalski (links) bedankte sich bei Schweitzer, dass er einen ganzen Tag dem Ehrenamt widmete. Thomas Brodbeck

Er stellte sich in seinem Statement klar hinter die „Omas gegen Rechts“ und all jenen Menschen, die sich ehrenamtlich für Geflüchtete einsetzen. Aber auch allen anderen galt der Dank von Schweitzer, seien es die Digitalbotschafter, die im Sportverein Aktiven oder die Freiwillige Feuerwehr, um nur einige zu nennen. Der Ministerpräsident ging von Tisch zu Tisch, um mit möglichst vielen der Ehrenämtler ein persönliches Gespräch zu führen. So konnte er erfahren, was die Menschen bewegt, was sie besorgt, und auch was sie von ihm als Ministerpräsidenten erwarten.

Als die Veranstaltung nach 22 Uhr zu Ende ging, nahm der eine oder die andere ehrenamtlich Engagierte die Botschaft mit, dass seine Tätigkeit vom Ministerpräsidenten hoch geschätzt und anerkannt wird. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Ministerpräsident einen ganzen Tag dem Ehrenamt widmet, wie Landrat Miroslaw Kowalski in seiner Rede sagte. Alexander Schweitzer wiederum erfuhr aus nächster Nähe, dass die Bürger im Landkreis Birkenfeld nicht nur jammern, fordern oder sich beschweren können, sondern sich auch mit Leidenschaft, Hingabe, Tatkraft und zuweilen sogar Begeisterung ehrenamtlich für ihre Mitmenschen und eine geradezu familiäre, partnerschaftliche Gemeinschaft in ihren Dörfern und Städten engagieren. Ehrenamt ist letztlich auch aktive, gelebte Demokratie.