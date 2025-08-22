„Rund 1,5 Millionen Menschen engagieren sich bei uns freiwillig und tragen so dazu bei, unser Land stark und lebendig zu machen“, sagt Ministerpräsident Alexander Schweitzer. In puncto Ehrenamt muss sich der Nationalparklandkreis da nicht verstecken.

Die diesjährige Sommerreise des Ministerpräsidenten steht unter dem Überbegriff „Ehrenamt“. Bei seinem Besuch im Nationalparklandkreis am Freitag wurde Alexander Schweitzer da an vielen Ecken fündig.

Dass Rheinland-Pfalz „Deutscher Meister im Ehrenamt“ ist und es in vielen Gemeinden mehr Vereinsmitglieder als Einwohner gibt, wie der MP immer wieder gern betont, sah er gleich bei der ersten Station voll bestätigt: In Vollmersbach gibt es 450 Bürger und Bürgerinnen, aber 520 Vereinsmitglieder in vier rührigen Vereinen. Mindestens ebenso rührig ist die Ortsgemeinde, dessen jüngstes Vorzeigeprojekt eigentlicher Anlass des Schweitzer-Besuchs war: der gemeindeeigene Fitnessraum. In Eigenregie wurde das Vorhaben in nur einem Jahr in die Tat umgesetzt, erzählten Ortsbürgermeister Matthias Hautmann (er stammt übrigens wie Schweitzer aus Bad Bergzabern) und sein Vorgänger Dieter Petsch. Rund 20.000 Euro kosteten die Geräte, was über Sponsoren sowie Zuschüsse des Landkreises und der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen finanziert wurde.

i In Vollmersbach probierte der Ministerpräsident die Geräte im gemeindeeigenen Fitnessraum aus. Stefan Conradt

Am Anfang sei es schwer gewesen, die Skeptiker von der Idee zu überzeugen, erinnert sich Petsch. Jetzt sei keiner mehr übrig: Der Fitnessraum wird super angenommen und hat mehr als 100 Mitglieder – nicht nur aus Vollmersbach. Die können für 10 Euro im Monat die Geräte nutzen und sich fit halten. Mehrere Übungsleiter des TVV übernehmen die Einweisung. Per Chip kommen die Fitness-Mitglieder dann von 6 bis 22 Uhr ins Studio. „Eine Win-win-win-Situation“, sagt Petsch. Der Fitnessraum sei auch ein Ort der Begegnung: „Viele verabreden sich hier zum Sport.“ Erste Nachahmer-Interessenten gibt es bereits. Der Landesvater war beeindruckt, übte sich an der Beinpresse und gestand, dass er viel zu wenig Sport mache angesichts seines Tagespensums. Und kam ins Gespräch mit zwei Reha-Patienten, die sich nach schweren Unfällen fit halten – einer im Schalke-Trikot. Und da war der FCK-Fan gleich in einem Gespräch über das 0:0 letzte Woche auf dem Betze...

i Alexander Schweitzer, Landrat Miroslaw Kowalski und OB Frank Frühauf mit den jungen Mountainbikern (von links) Leon, Paul, Leo, Noah und Jule, die für das Treffen mit dem Ministerpräsidenten extra schulfrei bekommen hatten. Stefan Conradt

Danach ging es zum Bürger- und Bikepark in Nahbollenbach, wo der Tross aus Mainz mit großem Bahnhof empfangen wurde. Zunächst erläuterte Helmut Franzmann von der Offenen Gruppe Nahbollenbach die Entstehungsgeschichte des Bikeparks, der im kommenden Jahr zehnten Geburtstag feiert. Er entstand aus einer Idee mehrerer junger Mountainbiker und wurde in rein ehrenamtlicher Arbeit innerhalb eines Jahres für gerade mal rund 14.000 Euro von der Offenen Gruppe, dem Radsportclub Blitz Idar-Oberstein und den jungen Bikern selbst realisiert.

Möglich war das aufgrund der großen Unterstützung von Sponsoren, Firmen und Privatpersonen, wie Franzmann ausführte. Trotz vieler Probleme in der Bauphase – einmal soff die Baustelle im Dauerregen ab – sei es „eine tolle Zeit gewesen, wie Jung und Alt da zusammen gearbeitet haben“, erinnerte sich Franzmann. Man habe den Jugendlichen etwas bieten wollen. Ebenso wie beim benachbarten Bürger- und Sportpark redeten die jungen Nutzer bei der Planung mit, brachten eigene Ideen und Wünsche ein und legten selbst Hand an. „Das ergänzt sich jetzt prima“, ist nicht nur Helmut Franzmann überzeugt – und das kann man bei schönem Wetter und am Wochenende im Sport-, Bürger- und Bikepark gut beobachten: Alle Angebote werden sehr gut angenommen.

i Spielte selbst aktiv Basketball: Alexander Schweitzer mit jungen Sportlern im Stadtpark Idar-Oberstein. Stefan Conradt

Die jungen Mountainbiker Leon, Paul, Leo, Noah und Jule, die für das Treffen mit dem Ministerpräsidenten extra schulfrei bekommen hatten, zeigten ihr Können bei den Sprüngen im Bikepark. Im Sportpark konnte der Landesvater den Sportleistungskursen des Heinzenwies-Gymnasiums beim Beachvolleyball und beim Basketball zuschauen. Da brach dann der Basketballer durch, Schweitzer spielte einst selbst beim T V Bad Bergzabern: „Das ist aber 20 Jahre und 20 Kilo her...“ Schnell war ein Spiel mit den Jugendlichen ausgemacht, bei dem auch Miroslaw Kowalski und Frank Frühauf ihre Jackets ablegten. Den Korb getroffen hat übrigens nur Schweitzer, sogar zweimal – er überragte seine Mitspieler aber auch deutlich.

i Zum Schluss stellten sich alle Akteure zum Gruppenbild auf der Skateranlage auf. Stefan Conradt

Bei der viel gelobten Skateanlage erläuterte André Schnadthorst, einer der jungen Ideengeber aus dem Projekt JumpIO, die Geschichte von der Idee bis zur Umsetzung im Vorjahr. Das Projekt, das rund 1,5 Millionen Euro kostete, wurde neben lokalen Sponsoren vom Bundesministerium des Innern im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Zum Schluss stellten sich alle Akteure zum Gruppenbild auf die Anlage.

Im Anschluss ging es für den Landesvater nach Gimbweiler, wo er den Energierundweg im Bio-Energiedorf besuchte, zu den Musical-Kids in Weierbach. Am Umwelt-Campus Birkenfeld informierte sich der Ministerpräsident über Projekte, die Forschung, Lehre und Engagement für Nachhaltigkeit verbinden. Dort fand am Ende des Besuchstags noch ein Bürgergespräch statt (weiterer Bericht folgt).