Bürgermeisterwahl am 22. März Schulz: „Mehr Schlagkraft und breitere Präsenz nötig“ 14.03.2026, 15:00 Uhr

i Der neue Turm auf dem Idarkopfturm ist ein touristisches Highlight in der Hunsrück-Region. Reiner Drumm

Da sind sich alle Kandidaten und die Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 22. März einig: Die VG Herrstein-Rhaunen hat touristisch einiges zu bieten. Aber vielleicht geht ja noch mehr?

Am Sonntag, 22. März, wird in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen der oder die Nachfolger/in von Bürgermeister Uwe Weber gewählt. Sechs Kandidaten und eine Kandidatin treten an. Wir haben sie alle vorab gefragt, wie sie zu bestimmten Themenkomplexen stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen