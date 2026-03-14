Bürgermeisterwahl am 22. März: Schulz: „Mehr Schlagkraft und breitere Präsenz nötig“
Bürgermeisterwahl am 22. März
Schulz: „Mehr Schlagkraft und breitere Präsenz nötig“
Da sind sich alle Kandidaten und die Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 22. März einig: Die VG Herrstein-Rhaunen hat touristisch einiges zu bieten. Aber vielleicht geht ja noch mehr?
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Am Sonntag, 22. März, wird in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen der oder die Nachfolger/in von Bürgermeister Uwe Weber gewählt. Sechs Kandidaten und eine Kandidatin treten an. Wir haben sie alle vorab gefragt, wie sie zu bestimmten Themenkomplexen stehen.