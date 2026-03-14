Bürgermeisterwahl am 22. März
Schulz: „Mehr Schlagkraft und breitere Präsenz nötig“
Der neue Turm auf dem Idarkopfturm ist ein touristisches Highlight in der Hunsrück-Region.
Der neue Turm auf dem Idarkopfturm ist ein touristisches Highlight in der Hunsrück-Region.
Reiner Drumm

Da sind sich alle Kandidaten und die Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 22. März einig: Die VG Herrstein-Rhaunen hat touristisch einiges zu bieten. Aber vielleicht geht ja noch mehr?

Lesezeit 4 Minuten
Am Sonntag, 22. März, wird in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen der oder die Nachfolger/in von Bürgermeister Uwe Weber gewählt. Sechs Kandidaten und eine Kandidatin treten an. Wir haben sie alle vorab gefragt, wie sie zu bestimmten Themenkomplexen stehen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren