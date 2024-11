Teilnahme am "Start-Chancen"-Programm: Realschule plus/Fachoberschule Birkenfeld soll profitieren Schulträgerausschuss nimmt seine Arbeit auf 14.10.2024, 14:59 Uhr

i Die Realschule plus/Fachoberschule Birkenfeld ist eine von 200 Bildungsstätten in Rheinland-Pfalz, die vom sogenannten Startchancen-Förderprogramm des Landes profitieren soll. Foto: Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Axel Munsteiner/Kreisverwaltung. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung

Birkenfeld. Der nach der Kommunalwahl neu formierte Schulträgerausschuss des Nationalparklandkreises Birkenfeld ist vor wenigen Tagen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Er fasste dabei unter anderem einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss zur Teilnahme des Kreises am sogenannten „Start-Chancen“-Programm.

Von diesem soll als Bildungsstätte in Kreisträgerschaft die Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) Birkenfeld profitieren. Der Kreistag hat sich dieser Empfehlung inzwischen angeschlossen und seine finale Zustimmung zur Teilnahme am Programm und der Bereitstellung der für künftige Investitionen erforderlichen Eigenmittel des Kreises in Höhe von circa 520.

