Der Schulstart naht. Im vergangenen Jahr gab es in der Stadt Idar-Oberstein, die sechs Grundschulen hat, 299 Erstklässler, in diesem Jahr werden es rund 340 und im kommenden Jahr voraussichtlich knapp 300 sein. Neuerungen oder Veränderungen gibt es in diesem Schuljahr nicht, im nächsten Schuljahr steht die Ganztagsbetreuung an, was neue Herausforderungen mit sich bringt: Alle Erstklässler haben ab 1. August 2026 einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in Rheinland-Pfalz. Sukzessive sollen dann weitere Klassenstufen folgen. Bis zum Schuljahr 2029/2030 muss für alle Grundschulkinder eine achtstündige Betreuung pro Tag ermöglicht werden, sofern die Eltern das wollen. Das heißt: Mehr Grundschulen, egal ob sie bereits Ganztagsschule sind oder nicht, müssen Betreuungsplätze am Nachmittag anbieten.

In den Schulen werden aktuell folgende Baumaßnahmen durchgeführt: In der Grundschule Algenrodt wird ein Schülercafé eingerichtet und die Wasserhauptverteilung erneuert.

Neue Schulküche

Der Umbau der Schulküche ist in der Grundschule Idarbachtal in vollem Gange. Die Schulküche wird im Rahmen der Ganztagesbetreuung zur Nachmittagsbetreuung genutzt. Hier finden verschiedene Kurse oder themenbezogene AG-Treffen statt. Die ehemalige Lehrküche der Hauptschule aus dem Jahr 1966 ist veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Die ehemalige Lehrküche der Hauptschule soll in eine Schulküche für die Nachmittagsbetreuung umgebaut und modernisiert werden. Der Austausch der Aluminiumfenster gegen Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung und Sicherheitsglas soll für Belichtung und Lüftungsmöglichkeiten sorgen. Neue Küchenmöbel ermöglichen den Koch-AGs einen Unterricht in einem zeitgemäßen Umfeld. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 116.000 Euro. Es wurden Fördermittel beantragt. Die Förderquote beträgt 70 Prozent, dies entspricht einer möglichen Unterstützung in Höhe von 81.200 Euro. Der Stadtrat befasste sich mit der Maßnahme im April.

In der Grundschule Idar wird die energetische Sanierung vorangetrieben. An der Realschule Plus wird das ehemalige Lehrschwimmbecken zum Klassenraum, was zu Diskussionen im Stadtrat geführt hatte. Das Lehrschwimmbecken wurde zum 31. Dezember 2016 stillgelegt und bei der Sanierung des städtischen Hallenbades ein Lehrschwimmbecken integriert. Seitdem stehen die Räumlichkeiten leer. Die Schule benötigt dringend Räume, auch für die Extra-Klasse „Keiner ohne Abschluss“. Außerdem werden Sanitär-, Wasser- und Abwasserleitungen erneuert.

Mehr Platz nötig

In der Grundschule Bein läuft die Maßnahme „Schulstraße – Bau von Räumen zur Nachmittagsbetreuung“: Die Schulstraße war Flucht- und Rettungsweg. Die Brandschutztüren zu den Treppenhäusern waren defekt und ohne Funktion und wurden 2024 erneuert. In diesem Zusammenhang wurden auch Trockenbauarbeiten (Wände/Decken) an den Treppenhäusern notwendig. Die Rettungswegsituation der Klassenräume ist nun regelkonform, und die Schulstraße ist nun kein Rettungsweg mehr für die Klassenräume. Die Schulstraße wird zur Nachmittagsbetreuung genutzt und ist teilweise auch so möbliert. Ansonsten steht zur Nachmittagsbetreuung der Grundschule Bein lediglich ein Raum zur Verfügung.

Der Eingangsbereich – die Schulstraße – ist sehr groß und nicht strukturiert. Es gibt keine Räume: keine Abstellräume, keine Technikräume und Räume für die Nachmittagsbetreuung. Die ganze Nachmittagsbetreuung erfolgt derzeit in einem „Raum“: der Schulstraße. Auch sind keine Ruhebereiche vorhanden. Als Ergänzung zum Umbau der Brandschutztüren wird nun der große Eingangsbereich der Schulstraße etwas umgebaut: Hier sollen für die Nachmittagsbetreuung drei Räume entstehen, was der Stadtrat im März beschlossen hatte.