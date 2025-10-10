Gymnasium in Birkenfeld Schulleiter und Schüler betonen Vorteile der Sanierung 10.10.2025, 14:23 Uhr

i Die energetische Sanierung des Gymnasiums in Birkenfeld hat im Frühjahr 2020 begonnen. Reiner Drumm. Rd

Offene Kabel, herausragende Metallteile und herumliegende Nagelbretter: Das ist aktuell in einem Medienbericht über das Gymnasium Birkenfeld zu lesen. Doch Schulleitung, Kreisverwaltung und auch die Schülervertretung widersprechen der Darstellung.

Das Gymnasium Birkenfeld wird seit dem Frühjahr 2020 energetisch saniert, Stromleitungen werden erneuert, Fenster ausgetauscht und Möglichkeiten für die Digitalisierung in dem Gebäude aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts geschaffen. „Wir befinden uns aktuell im Prozess der energetischen Sanierung“, sagt Schulleiter Tino Schmitt.







