VG Herrstein diskutiert Klima
Schulhöfe heizen sich an heißen Tagen zu sehr auf
Die Schulhöfe der Grundschule und der Integrierten Gesamtschule in Rhaunen sollen das Auftaktprojekt vor zu großer Aufheizung an
Die Schulhöfe der Grundschule und der Integrierten Gesamtschule in Rhaunen sollen das Auftaktprojekt vor zu großer Aufheizung an Hitzetagen geschützt werden.
Reiner Drumm

Die Schulhöfe der Grundschule und der Integrierten Gesamtschule in Rhaunen sollen das Auftaktprojekt vor zu großer Aufheizung an Hitzetagen geschützt werden. Das entschied der Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen.

Lesezeit 2 Minuten
Auch im Kreis Birkenfeld und in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist die Klimaveränderung bereits spürbar. Die mittlere Temperatur ist angestiegen, die Hitze- und Sommertage haben zu-, die Frost- und Eistage hingegen abgenommen: So fasste Marcus Varac vom Architektur- und Ingenieurbüro Sweco in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG in seinem Zwischenbericht zum Klimaanpassungskonzept die lokale Lage zusammen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren