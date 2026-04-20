Die Schulhöfe der Grundschule und der Integrierten Gesamtschule in Rhaunen sollen das Auftaktprojekt vor zu großer Aufheizung an Hitzetagen geschützt werden. Das entschied der Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen.
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Auch im Kreis Birkenfeld und in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist die Klimaveränderung bereits spürbar. Die mittlere Temperatur ist angestiegen, die Hitze- und Sommertage haben zu-, die Frost- und Eistage hingegen abgenommen: So fasste Marcus Varac vom Architektur- und Ingenieurbüro Sweco in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG in seinem Zwischenbericht zum Klimaanpassungskonzept die lokale Lage zusammen.