VG Herrstein diskutiert Klima Schulhöfe heizen sich an heißen Tagen zu sehr auf Kurt Knaudt 20.04.2026, 08:40 Uhr

i Die Schulhöfe der Grundschule und der Integrierten Gesamtschule in Rhaunen sollen das Auftaktprojekt vor zu großer Aufheizung an Hitzetagen geschützt werden. Reiner Drumm

Die Schulhöfe der Grundschule und der Integrierten Gesamtschule in Rhaunen sollen das Auftaktprojekt vor zu großer Aufheizung an Hitzetagen geschützt werden. Das entschied der Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen.

Auch im Kreis Birkenfeld und in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist die Klimaveränderung bereits spürbar. Die mittlere Temperatur ist angestiegen, die Hitze- und Sommertage haben zu-, die Frost- und Eistage hingegen abgenommen: So fasste Marcus Varac vom Architektur- und Ingenieurbüro Sweco in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG in seinem Zwischenbericht zum Klimaanpassungskonzept die lokale Lage zusammen.







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