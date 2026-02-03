VG Herrstein-Rhaunen
Schulen und Kindergärten haben Priorität
Alleine die Erweiterung der Kita Bergen kostet die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen mehr als 1 Million Euro. Die Arbeiten sollen im Sommer beginnen.
Reiner Drumm. Rd

Viel Geld muss die von der Einwohnerzahl kleine (und flächenmäßig große) Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Haushaltsjahr 2026 in die Hand nehmen, um Vorgaben von Bund und Land umzusetzen.

Lesezeit 2 Minuten
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Landes prägen vor allem die Investitionen in die vier eigenen Grundschulen und in die zehn Kindergärten den Haushaltsentwurf 2026 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, den Kämmerer Markus Ackermann in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorstellte.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren