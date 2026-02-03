VG Herrstein-Rhaunen Schulen und Kindergärten haben Priorität Kurt Knaudt 03.02.2026, 13:00 Uhr

i Alleine die Erweiterung der Kita Bergen kostet die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen mehr als 1 Million Euro. Die Arbeiten sollen im Sommer beginnen. Reiner Drumm. Rd

Viel Geld muss die von der Einwohnerzahl kleine (und flächenmäßig große) Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Haushaltsjahr 2026 in die Hand nehmen, um Vorgaben von Bund und Land umzusetzen.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Landes prägen vor allem die Investitionen in die vier eigenen Grundschulen und in die zehn Kindergärten den Haushaltsentwurf 2026 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, den Kämmerer Markus Ackermann in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorstellte.







