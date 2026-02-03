Viel Geld muss die von der Einwohnerzahl kleine (und flächenmäßig große) Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Haushaltsjahr 2026 in die Hand nehmen, um Vorgaben von Bund und Land umzusetzen.
Lesezeit 2 Minuten
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Landes prägen vor allem die Investitionen in die vier eigenen Grundschulen und in die zehn Kindergärten den Haushaltsentwurf 2026 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, den Kämmerer Markus Ackermann in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorstellte.