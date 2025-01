Realschule plus/FOS Birkenfeld Schule profitiert von Startchancen-Programm 21.01.2025, 15:00 Uhr

i Als eine von 200 Schulen in Rheinland-Pfalz wurde die Realschule Plus und Fachoberschule in Birkenfeld für das Startchancen-Programm ausgewählt. Niels Heudtlaß

Das Startchancen-Programm von Bund und Ländern soll Bildungsungerechtigkeit mindern. Auch die Realschule Plus und Fachoberschule in Birkenfeld wurde ausgewählt. So will die Schule einen Teil der Fördergelder einsetzen.

Neben der Grundschule ist auch die Realschule plus und Fachoberschule in Birkenfeld, deren Träger der Landkreis Birkenfeld ist, als Startchancen-Schule ausgewählt worden. Seit Beginn des Schuljahrs im Sommer 2024 kann die Realschule plus und Fachoberschule somit auf hohe Fördermittel zurückgreifen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen