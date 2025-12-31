Das war 2025 Schuldenberge im Oak Garden Karsten Schultheiß 31.12.2025, 16:30 Uhr

i Im „Hauptquartier der Weltfabrik“ wurden bislang lediglich zwei der 18 geplanten Blocks fertiggestellt, ein weiterer befindet sich seit Jahren im Rohbau. Reiner Drumm

Jahresrückblick: In Neubrücke befand sich einmal das „Hauptquartier der Weltfabrik“ – doch jetzt kämpft der Oak Garden mit Insolvenzen, Schulden in sechsstelliger Höhe und verlassenen Büros.

Im Oak Garden in Neubrücke hat ein großer Teil der rund 300 Handelsfirmen seit der Corona-Pandemie den Betrieb eingestellt und teils hohe Schuldenberge hinterlassen, berichten SWR und NZ Ende April übereinstimmend. Eine ganze Reihe von Insolvenzverfahren und Zwangsversteigerungen sind am Amtsgericht Idar-Oberstein anhängig.







