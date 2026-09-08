Räumungsverkauf gestartet Schuhhaus Emert in Idar-Oberstein schließt Vera Müller 08.09.2026, 09:34 Uhr

i Eine Ära endet: Das Schuhhaus Emert in der Vollmersbachtsraße schließt. Volker Becker

Wenn der Mann einschläft, während die Frau im Schuhladen die Zeit vergisst ... Solche Geschichten sind im Schuhhaus Emert in Idar-Oberstein passiert. Nun läuft der Räumungsverkauf. Ein Stück Stadtgeschichte endet.

Eine Ära endet: Das Schuhhaus Emert in der Vollmersbachtsraße in Idar-Oberstein schließt zum 31. Dezember 2026. Aktuell läuft der Räumungsverkauf: Alles muss raus – Schnäppchen inklusive. Die Preisnachlässe sind erheblich.Blicken wir zurück: 1899 gründete der Schuhmacher Wilhelm Emert den ersten Laden in Idar-Oberstein.







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