Vernissage in Birkenfeld
Schüler werben mit Kunst und Worten für Demokratie
Eine fantasievolle Reise ins Wunderland: Das aufwendig gestaltete Kunstwerk rund um Alice zeigte, wie kreativ und vielseitig die
Eine fantasievolle Reise ins Wunderland: Das aufwendig gestaltete Kunstwerk rund um Alice zeigte, wie kreativ und vielseitig die Schüler ihre Ideen umgesetzt hatten.
Tobias Prietzel

Bei der Vernissage „Zwischenräume“ an der Realschule plus und Fachoberschule Birkenfeld zeigten die jungen Leute, wie sie über Demokratie und Freiheit nachdenken. Zu sehen waren Kunstwerke, zu Hören selbst verfasste Texte.

Lesezeit 2 Minuten
Bunte Hände, die sich in der Mitte berühren, eine Roboterhand neben menschlichen Händen und Bilder voller Symbole: Bei der Vernissage „Zwischenräume“ an der Realschule plus und Fachoberschule Birkenfeld wurde am Montagabend deutlich, wie junge Menschen über Demokratie, Freiheit und Zusammenhalt nachdenken.
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