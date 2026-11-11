Bei der Vernissage „Zwischenräume“ an der Realschule plus und Fachoberschule Birkenfeld zeigten die jungen Leute, wie sie über Demokratie und Freiheit nachdenken. Zu sehen waren Kunstwerke, zu Hören selbst verfasste Texte.
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Bunte Hände, die sich in der Mitte berühren, eine Roboterhand neben menschlichen Händen und Bilder voller Symbole: Bei der Vernissage „Zwischenräume“ an der Realschule plus und Fachoberschule Birkenfeld wurde am Montagabend deutlich, wie junge Menschen über Demokratie, Freiheit und Zusammenhalt nachdenken.