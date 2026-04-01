Meinung Schüler und Eltern sind die Leidtragenden Stefan Conradt 01.04.2026, 10:25 Uhr

i Stefan Conradt Jens Weber. MRV

Weil der Landkreis St. Wendel (Saarland) Geld einsparen will, werden Schüler der Gesamtschule Nohfelden-Türkismühle aus der Nachbarschaft, aus Rheinland-Pfalz, nicht mehr befördert. Hunderte Schüler und Schülerinnen sind von diesen Plänen betroffen.

Auf die Unterstützung der Kommunalpolitiker aus dem Nationalparklandkreis dürfen die von der Streichung der saarländischen Schulbusse betroffenen Eltern kaum hoffen. Denn denen ist die Abwanderung so vieler Schüler über die Landesgrenze schon lange ein Dorn im Auge.







Artikel teilen

Artikel teilen