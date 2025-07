Auch von den Temperaturen her konnte man dieser Tage sich auf der Freilichtbühne gut in die heißen und staubigen Weiten einer kargen Wüste im Grenzgebiet von New Mexico hinein versetzen. Auch den mehr als 700 Schülerinnen und Schülern, die am Montag die Schülervorstellung besuchten, erging es so. Die 36. Veranstaltung läuft schon seit zwei Wochen auf bekannt hohem Niveau. Was den Besuch angeht, da ist der Veranstalter bislang zufrieden.

Kartenvorverkauf läuft bislang sehr gut

„Der Kartenvorverkauf lief und läuft bislang sehr gut. Wir können in Kürze die 10.000er- Marke knacken. Vielleicht kommen wir ja auch noch an den Vorjahresrekord von mehr als 12.000 Besuchern. Auch die Schülervorstellung montags wird immer beliebter“, stellt Werbeleiter Benny Engel fest, der in diesem Jahr in die Rolle des Schiba-bigk schlüpft, wo er einen zwiegespaltenen Indianerkrieger spielt. Der Verein, die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer und die fast 60 Akteure sind guter Dinge, dass die Saison 2025 positiv endet. Am Sonntag, 27. Juli, um 15 Uhr findet die letzte Vorstellung statt.

i Die Schülerveranstaltung der Freilichtbühne Mörscchied war gut besucht. Günter Weinsheimer

„Unter Geiern – der Geist des Llano Estacado“, den Karl-May-Klassiker erleben derzeit die Besucher als großes Open-Air-Spektakel, mit viel Spannung, Action und echtem Western-Feeling. Und auch die Schülerinnen und Schüler der 15 Schulen aus Planig, Heimbach, Idar-Oberstein und Hermeskeil-Malborn sparten nicht mit Applaus. Die Grundschule Heimbach war mit allen vier Klassen und 120 Kindern angereist. Für 17 Schüler aus Malborn war es ein schöner Abschluss der Grundschulzeit. „Wir waren zum ersten Mal hier. Die Kinder waren bei der gespielten Geschichte eines Abenteuers, welches sie bis zur letzten Szene in Atem hielt, voll bei der Sache“, stellte Klassenlehrerin Julia Schug-Tömmes fest. Die Autogrammstunde mit allen Hauptdarstellern war dann doch für die Kinder ein absoluter Höhepunkt.

Bald heißt es „Mörschied mal anders“

Und wie geht es weiter nach den Festspielen? „Mörschied mal anders“ heißt es am Samstag, 13. September, dann erwartet die Besucher ab 16 Uhr in Mörschied in einem außergewöhnlichen Event ein unvergesslicher Nachmittag voller Action und Unterhaltung, mit spektakulären Stuntshows, die sowohl jung als auch alt begeistern werden. Neben einem Jugendstück steht als Highlight die beeindruckende Darbietung der „Haraldos Stunt Brothers“ auf dem Programm: Atemberaubende Stunts und faszinierende Leistungen auf den Rücken der Pferde.

Am Sonntag, 14. September, laden die Festspiele ab 10 Uhr zu einem Westernfrühstück ein mit anschließendem Tagesprogramm, unter anderem mit Live-Lesungen, Bogenschießen und Kinderschminken. Und jetzt steht schon fest: Vom 20. Juni bis 26. Juli 2026 wird es heißen „Das Geheimnis des Scouts“. weg

Infos: www.karl-may-moerschied.de.