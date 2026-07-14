Stolperstein AG
Schüler des Gymnasiums Birkenfeld besuchen Auschwitz
Bewegt und beeindruckt waren die Schüler von der Führung durch das deutsche Vernichtungslager Auschwitz.
Bewegt und beeindruckt waren die Schüler von der Führung durch das deutsche Vernichtungslager Auschwitz.
Hans-Georg Heck

Der Besuch des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers gehört in vielen Schulen zum Programm. Doch dabei kann vieles in die falsche Richtung gehen. Geschichtslehrer Heck setzt deswegen auf viel Vor- und Nachbereitung und das „Wollen der Schüler“. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Schüler der Stolperstein AG des Gymnasiums Birkenfeld haben gemeinsam mit Geschichtslehrer und AG-Leiter Hans-Georg Heck über mehrere Tage das ehemalige deutsche Vernichtungslager Auschwitz am Westrand der polnischen Stadt Oświęcim besucht. „Die Monstrosität, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, dessen, was Menschen anderen Menschen antun können, hat mich und die Schüler zutiefst bewegt“, sagt Heck.
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