Kreis Birkenfeld will sparen
Schüler bekommen im Juli wohl kein Deutschland-Ticket
Das D-Ticket gib es als Smartphone-App oder im Chipkartenformat. Es kann im Nah- und Regionalverkehr eingesetzt werden.
Das D-Ticket gib es als Smartphone-App oder im Chipkartenformat. Es kann im Nah- und Regionalverkehr eingesetzt werden.
Boris Roessler/dpa. dpa

Der Kreis Birkenfeld will ebenso wie die drei anderen Partner im RNN-Verbund Geld sparen: Es geht um knapp 300.000 Euro. Der Kreistag hat das letzte Wort.

Lesezeit 3 Minuten
Nach langen Diskussionen im Vorfeld bekommen Schüler im Nationalparklandkreis, denen die Fahrtkosten zur Schule erstattet werden (das sind derzeit rund 4740), auch im kommenden Schuljahr das Deutschlandticket, weil es nach Beschluss des Nahverkehrsverbunds RNN im Zuge der Vereinfachung des Tarifsystems das günstigste und praktikabelste Monatsticket für den Ausbildungsbereich ist – andere gibt es seit Kurzem gar nicht mehr.

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