Die Theatergruppe des Gesangvereins Berglangenbach steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre neue Bühnenkomödie „Wellnessfarm und Liebeswahn“, die im Zuge des Bauern- und Handwerkermarktes im September an drei Abenden aufgeführt wird. Das Theaterstück in drei Akten von Jennifer Hülser soll die Zuschauer in ein turbulentes Wechselspiel entführen, in dem ein marodes Wellnesshotel, anspruchsvolle Gäste und Cocktails mit Nebenwirkungen im Fokus stehen. Die aus Iserlohn stammende Autorin hat sich für ihre Komödie ein Feuerwerk von Verwechslungen, Irrungen und Wirrungen sowie jede Menge Wortwitz und Situationskomik ausgedacht, welche die Darsteller auf die Bühne bringen.

Die Komödie ist für sieben Darsteller ausgelegt und dauert ungefähr anderthalb Stunden. Für die Laienschauspieler um Regisseurin Karla Decker haben für ihre nunmehr 20. Aufführung die intensiven Vorbereitungen für die Premiere Anfang September begonnen. Das Bühnenbild steht schon in der Markthalle, und die Proben werden nun intensiviert, berichtet Ortsbürgermeister Kurt Jenet, der auch auf der Bühne mitwirkt. Parallel startet auch der Vorverkauf für die Komödie. Karten für einen der drei Termine am 5., 6., sowie 12. September können zum Preis von 6 Euro erworben werden.

Ein Hotel vor der Pleite retten

Im Lustspiel „Wellnessfarm und Liebeswahn“ kämpft die Inhaberin Karla darum, ihr Hotel zu retten. Überschuldet und baulich in schlechtem Zustand kann nur noch eine Finanzspritze helfen, um sie vor der Pleite zu bewahren. Sie hofft auf einen Kredit von der Bank, doch eine Zusage steht noch aus. Da kündigen sich mehrere Gäste an, die natürlich nach allen Regeln der Kunst verwöhnt werden wollen. Mithilfe ihres einzigen verbliebenen Mitarbeiters, dem schwulen Puschi, unternimmt die Hotelinhaberin alles, um Werbung für ihr Hotel zu machen. Karla ahnt, dass die ihre letzte Chance sein wird, und sie setzt auf die Unterstützung ihres treuen Mitarbeiters, der mit schrillen Drinks und Improvisationstalent ganz eigene und bisweilen recht eigenwillige Methoden entwickelt, um das Hotel über Wasser zu halten.

Premiere am 5. September

Doch dies gestaltet sich schwieriger als gedacht, da der einzige zur Verfügung stehende Raum sowohl für Wellness- als auch für Sportangebote, für Abendveranstaltungen und sonstige Dinge herhalten muss. Als Karla dann noch erfährt, dass einer der Gäste ein Angestellter der Bank ist, ist alles vorbei. Einigen Gästen steigen dann die von Puschi selbst gemixten Cocktails noch zu Kopf, und es kommt zu unbeabsichtigten Liebesschwüren.

Die Premiere der neuen Komödie des Ensembles der Berglangenbacher Chorgemeinschaft ist am Freitag, 5. September. Weitere Aufführungstermine sind am Samstag, 6. September, und Freitag, 12. September. Das Stück in der Berglangenbacher Markthalle beginnt jeweils um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse zahlen die Besucher 7 Euro.

Weitere Informationen zum Stück und die Vorbestellung der Eintrittskarten ist unter www.chor-berglangenbach.de, per E-Mail an kartenvorverkauf@chor-berglangenbach.de oder telefonisch bei Karla Decker, Tel. 06789/7515, bei Andrea Eisenhut, Tel. 06789/584, sowie Helene Welsch, Tel. 06789/7422 möglich.