Und die nächste Nachricht mit Blick auf die Hausärzte-Problematik in Idar-Oberstein: Auch Ralf Schreiber geht in Ruhestand, Axel Brust (75 Jahre) macht weiter. Bestehen bleibt indes die Obersteiner Praxis Michael Wilke.
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Nach dem Rückzug von Michael Graf, Angelika Molitor und Gülfen Kaplan wird Idar-Oberstein zum Jahresende noch einen weiteren Hausarzt verlieren: Ralf Schreiber geht mit 65 Jahren in Ruhestand. Schreiber betreibt gemeinsam mit Axel Brust in der Hauptstraße 341 eine Praxis.