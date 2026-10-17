Hausärzte in Idar-Oberstein Schreiber geht in Rente, Brust und Wilke machen weiter Vera Müller 17.10.2026, 06:14 Uhr

i Die heimische Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat für den 21. Oktober zu einem Austausch über die Hausärzte-Situation in die Idar-Obersteiner Göttenbach-Aula eingeladen. Das Interesse ist groß. Es gibt bereits mehr als 160 Anmeldungen. Michael Kappeler/dpa

Und die nächste Nachricht mit Blick auf die Hausärzte-Problematik in Idar-Oberstein: Auch Ralf Schreiber geht in Ruhestand, Axel Brust (75 Jahre) macht weiter. Bestehen bleibt indes die Obersteiner Praxis Michael Wilke.

Nach dem Rückzug von Michael Graf, Angelika Molitor und Gülfen Kaplan wird Idar-Oberstein zum Jahresende noch einen weiteren Hausarzt verlieren: Ralf Schreiber geht mit 65 Jahren in Ruhestand. Schreiber betreibt gemeinsam mit Axel Brust in der Hauptstraße 341 eine Praxis.







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