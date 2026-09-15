Bauernmarkt in Berglangenbach
Schon um 6 Uhr früh gibt es das erste Marktfrühstück
Auf dem Marktgelände in der Berglangenbacher Hauptstraße drängte sich schon kurz nach 11 Uhr das Publikum.
Auf dem Marktgelände in der Berglangenbacher Hauptstraße drängte sich schon kurz nach 11 Uhr das Publikum.
Horst Schulz

Der Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Berglangenbach hat wieder einmal Tausende Besucher angezogen. So viele, dass zusätzliche Parkflächen oberhalb des Orts ausgewiesen werden mussten – und die Essensstände gegen 17 Uhr alle ausverkauft waren.

Lesezeit 3 Minuten
Tausende zog es am Sonntag nach Berglangenbach, wo zur 27. Auflage des Kunsthandwerker- und Bauernmarktes eingeladen war. „Die Markthalle war schon um 11 Uhr voll. Und der Zuspruch ließ über den Tag hinweg nicht nach“, berichtet Ortsbürgermeister Kurt Jenet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren