Bauernmarkt in Berglangenbach Schon um 6 Uhr früh gibt es das erste Marktfrühstück Sascha Saueressig 15.09.2026, 12:00 Uhr

i Auf dem Marktgelände in der Berglangenbacher Hauptstraße drängte sich schon kurz nach 11 Uhr das Publikum. Horst Schulz

Der Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Berglangenbach hat wieder einmal Tausende Besucher angezogen. So viele, dass zusätzliche Parkflächen oberhalb des Orts ausgewiesen werden mussten – und die Essensstände gegen 17 Uhr alle ausverkauft waren.

Tausende zog es am Sonntag nach Berglangenbach, wo zur 27. Auflage des Kunsthandwerker- und Bauernmarktes eingeladen war. „Die Markthalle war schon um 11 Uhr voll. Und der Zuspruch ließ über den Tag hinweg nicht nach“, berichtet Ortsbürgermeister Kurt Jenet.







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