Schon bevor es losgeht: Stillstand an Kita-Baustelle

Der Neubau des Heimbacher Kindergartens sollte vor gut drei Monaten starten. Doch außer Bauzäunen und ein paar Baggern ist nichts zu sehen. Der Grund: ein fehlendes Gutachten zur Entsorgung des Erdreichs. Nun macht die Baufirma ihren Ausfall geltend.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich hätten die Bauarbeiten am neuen Kindergarten oberhalb der Heimbacher Besenbinderhalle nach den vorbereitenden Arbeiten im September schon lang losgehen sollen. Stattdessen muss sich der Gemeinderat mit einer Behinderungsanzeige der Firma Budau und einem Kostennachtrag in Höhe von mehr als 54.