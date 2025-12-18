Heimbacher Ärger mit Baufirma Schon bevor es losgeht: Stillstand an Kita-Baustelle Sascha Saueressig 18.12.2025, 18:30 Uhr

i Nichts tut sich auf der Baustelle des neuen Heimbacher Kindergartens. Nachdem das erste Bodengutachten nicht aussagekräftig genug war, wurde ein zweites veranlasst, um zu klären, wie viel des Untergrunds als belastet einzustufen ist. Benjamin Werle

Der Neubau des Heimbacher Kindergartens sollte vor gut drei Monaten starten. Doch außer Bauzäunen und ein paar Baggern ist nichts zu sehen. Der Grund: ein fehlendes Gutachten zur Entsorgung des Erdreichs. Nun macht die Baufirma ihren Ausfall geltend.

Eigentlich hätten die Bauarbeiten am neuen Kindergarten oberhalb der Heimbacher Besenbinderhalle nach den vorbereitenden Arbeiten im September schon lang losgehen sollen. Stattdessen muss sich der Gemeinderat mit einer Behinderungsanzeige der Firma Budau und einem Kostennachtrag in Höhe von mehr als 54.







Artikel teilen

Artikel teilen