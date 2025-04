„Schönster Spielplatz in der Region“ eröffnet

Noch ist der Spielplatz nicht geöffnet, noch muss der Rasen anwachsen. Doch an Pfingsten kann dann pünktlich zum großen Zehn-Jahres-Jubiläum des Nationalparks am Erbeskopf gespielt, getobt und die Natur erkundet werden.

i Katrin Eder bestaunt und bewundert zusammen mit Harald Egidi, dem Leiter des Nationalparks, und Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, anerkennend den neu gestalteten Spielplatz am Erbeskopf. Thomas Brodbeck

„Es ist der schönste Spielplatz in der Region“: Diesen Worten von Harald Egidi, dem Leiter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, kann man uneingeschränkt zustimmen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde jetzt am Nationalpark-Tor Erbeskopf Richtfest gefeiert. Aus Mainz war Ministerin Katrin Eder angereist, um sich mit der Lenkungsgruppe der Kommunalen Nationalparkversammlung zu treffen, aber auch den neuen Natur- und Abenteuerspielplatz in Augenschein zu nehmen. Klettergerüste, Türme mit Rutsche, Wippen und Schaukeln, alles aus Naturholz erstellt, stehen auf dem neuen Spielgelände auf dem Areal der ehemaligen Waldgaststätte.

i Ministerin Katrin Eder probierte schon mal die neue Schaukel aus Thomas Brodbeck

Die Ministerin lobte den Spielplatz in höchsten Tönen: „Es ist ein Riesen-Angebot für Eltern mit ihren Kindern. Dies ist wichtig, um Anreize zu haben, Kinder mit in den Wald zu nehmen und die Natur zu erkunden. Bald können die Kleinen hier klettern und auf spielerische Weise die verschiedenen Tiere, Pflanzen und Hölzer des Nationalparks erforschen.“

Auch Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, ist „superfroh, dass wir hier mit einem weiteren Baustein am Nationalparktor zur Entwicklung beitragen können. Dabei ist dieser Spielplatz auch ein Ort, um zu begreifen, ein Ort der Umweltbildung. Damit auch die Kleinsten in Berührung kommen mit der Natur, mit dem Wald. Es war mein Herzenswunsch, dass dieser Spielplatz hier gebaut wird. Und er hat meine Erwartungen übertroffen.“

Leiter des Nationalparktors setzte sich selbst auf den Bagger

Ein ganz besonderer Dank galt dabei Jonathan Kuhn, dem Leiter des Nationalparktors, der federführend bei der Umsetzung des Projektes war. „Damit der Kostenrahmen nicht gesprengt wurde, musste ich mich auch zuweilen in den Bagger und den Radlader setzen“, sagte Kuhn mit einem Augenzwinkern. Denn es war eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, vom ersten Spatenstich am 4. März bis zum 9. April die rund 3500 Quadratmeter große Fläche mit den zahlreichen Spielgeräten wie Klettergerüsten und hölzernen Burgen zu gestalten. 195 Tonnen Erdreich mussten ausgebaggert und verschoben, 250 Kubikmeter Hackschnitzel als Fallschutz für die Kinder ausgebracht werden. Insgesamt standen für die Arbeiten rund 200.000 Euro zur Verfügung. Ohne Eigenleistung des Nationalparks mit tatkräftiger Hilfe von Rangern und Mitarbeitern des Freiwilligen Ökologischen Jahres wäre dieser Rahmen nicht zu halten gewesen, unterstrich Egidi.

Areal rund ums Hunsrückhaus wird Zug und Zug umgebaut

Der Leiter des Nationalparks schaute auch auf die Entwicklung am Erbeskopf: „Nach der Übernahme des Hunsrückhauses durch das Land wurde der Ausbau Zug um Zug konsequent verfolgt. Hier am Nationalpark-Tor Erbeskopf gestalteten wir nach dem Neubau auch die Innenausstellung neu, danach folgte die Ausstellung hinter dem Haus. Es gibt mittlerweile eine wirklich gute ÖPNV-Anbindung, in dessen Rahmen auch die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut wurde. Und mit dem neuen Spielplatz gibt es nun insbesondere für Familien mit Kindern ein neues Highlight.“

Noch allerdings ist der Spielplatz nicht geöffnet. Noch muss der Rasen anwachsen. Doch zu Pfingsten am 7. Juni kann dann pünktlich zum großen 10-Jahres-Jubiläum des Nationalparks hier gespielt, getobt und erkundet werden.