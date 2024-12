Weihnachtsmarkt in Baumholder Schöner Lichterglanz und tolle Weihnachtsstimmung 03.12.2024, 05:00 Uhr

i Vertreter aus den Fraktionen des Stadtrats haben am vergangenen Freitag den Weihnachtsbaum am Marktplatz mit UNterstützung eines Steigers geschmückt. Ulrich Jung

Alle Buden sind vermietet, der Aufbau beginnt am Mittwoch: In Baumholder wird ab Freitag wieder zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Kindergärten und Grundschule beteiligen sich mit eigenen Beiträgen.

Der bunt geschmückte Weihnachtsbaum leuchtet bereits seit vergangener Woche am Marktplatz. Ab Freitag, 6. Dezember, wird in Baumholder wieder rund um den Marktplatz zwischen Kennedyallee und der oberen Parkstufe gefeiert werden. Baumholderer und Auswärtige sind auf dem Weihnachtsmarkt an den festlich geschmückten Holzbuden am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag schon ab 10 Uhr auf dem Krammarkt willkommen, um sich auf das bevorstehende ...

