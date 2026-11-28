Urteil in Idar-Oberstein Schockanruf: 24-jähriger Pole erhält Bewährungsstrafe Peter Bleyer 28.11.2026, 06:00 Uhr

i Im Idar-Obersteiner Schockanruf-Prozess ist das Urteil gefallen: Der Angeklagte erhielt eine einjährige Bewährungsstrafe. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zwielichtige Machenschaften kamen beim Schockanruf-Prozess am Amtsgericht Idar-Oberstein ans Licht: Der Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab und erzählte eine Geschichte vom ominösen „Herrn Kowalski“ und Anweisungen per App.

Es ist der Schlusspunkt eines Prozesses um einen perfiden Schockanruf, bei dem – wie allzu oft in solchen Fällen – nur ein kleiner Fisch an der Angel des Justizsystems hing, während sich die dicken Karpfen in unbekannten Gewässern verstecken. Der 24-jährige Angeklagte wurde vom Amtsgericht Idar-Oberstein wegen versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt.







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