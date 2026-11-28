Zwielichtige Machenschaften kamen beim Schockanruf-Prozess am Amtsgericht Idar-Oberstein ans Licht: Der Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab und erzählte eine Geschichte vom ominösen „Herrn Kowalski“ und Anweisungen per App.
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Es ist der Schlusspunkt eines Prozesses um einen perfiden Schockanruf, bei dem – wie allzu oft in solchen Fällen – nur ein kleiner Fisch an der Angel des Justizsystems hing, während sich die dicken Karpfen in unbekannten Gewässern verstecken. Der 24-jährige Angeklagte wurde vom Amtsgericht Idar-Oberstein wegen versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt.