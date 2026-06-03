Böllerschüsse, Autoscooter und Straußjugend-Geschichten über Doppelgänger und Hosenschisser – die Schnittlauschkirmes hatte wieder einiges zu bieten.
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Mit einem Fassanstich und einer Kirmesdisco wurde die viertägige Hoppstädten-Weiersbacher Schnittlauchkirmes im Ortsteil Weiersbach begonnen. Einen alten Bekannten konnte man als Discjockey gewinnen: DJ Locke, so genannt wegen seiner damaligen blonden, lockigen Haarpracht, die heute doch einem ergrauten Kurzhaarschnitt gewichen ist.