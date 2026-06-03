Mit Böllerschüssen eröffnet
Schnittlauchkerb: Weiersbacher feierten vier Tage lang
Mächtiger Verkehr herrschte bis in die Nacht auf dem Autoscooter.
Mächtiger Verkehr herrschte bis in die Nacht auf dem Autoscooter.
Franz Cronenbrock

Böllerschüsse, Autoscooter und Straußjugend-Geschichten über Doppelgänger und Hosenschisser – die Schnittlauschkirmes hatte wieder einiges zu bieten. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem Fassanstich und einer Kirmesdisco wurde die viertägige Hoppstädten-Weiersbacher Schnittlauchkirmes im Ortsteil Weiersbach begonnen. Einen alten Bekannten konnte man als Discjockey gewinnen: DJ Locke, so genannt wegen seiner damaligen blonden, lockigen Haarpracht, die heute doch einem ergrauten Kurzhaarschnitt gewichen ist.

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