Mit Böllerschüssen eröffnet Schnittlauchkerb: Weiersbacher feierten vier Tage lang Franz Cronenbrock 03.06.2026, 17:00 Uhr

i Mächtiger Verkehr herrschte bis in die Nacht auf dem Autoscooter. Franz Cronenbrock

Böllerschüsse, Autoscooter und Straußjugend-Geschichten über Doppelgänger und Hosenschisser – die Schnittlauschkirmes hatte wieder einiges zu bieten.

Mit einem Fassanstich und einer Kirmesdisco wurde die viertägige Hoppstädten-Weiersbacher Schnittlauchkirmes im Ortsteil Weiersbach begonnen. Einen alten Bekannten konnte man als Discjockey gewinnen: DJ Locke, so genannt wegen seiner damaligen blonden, lockigen Haarpracht, die heute doch einem ergrauten Kurzhaarschnitt gewichen ist.







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