CDU-Wahlkampf in Schwollen
Schnieder und Grüneberg stellen sich Fragen der Bürger
Frederik Grüneberg (links), CDU-Direktkandidat für die Landtagswahl im Kreis Birkenfeld, und der Spitzendkandidat der CDU für die Mainzer Staatskanzlei, Gordon Schnieder, warben in Schwollen für einen Politikwechsel im Land.
Niels Heudtlaß

Landtagswahlkampf in Schwollen: CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder und der Direktkandidat der Christdemokraten im Kreis Birkenfeld, Frederik Grüneberg, trafen sich zum Bürgerdialog. Unterstützt wurden sie von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. 

Frederik Grüneberg, CDU-Direktkandidat im Kreis Birkenfeld für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 22. März, hat sich in Schwollen den Fragen der Bürger gestellt. Dabei war er nicht allein: Auch Gordon Schnieder ließ sich im Landgasthaus Böß in Schwollen auf den Zahn fühlen.

