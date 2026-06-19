Die SPD möchte einen Wunsch aus der Bevölkerung aufgreifen, das Umfeld des Brunnens auf dem Baumholderer Marktplatz attraktiver zu gestalten – und so ein für Bürger wie Touristen ansprechendes Stadtzentrum zu schaffen. Aber es gibt Bedenken.
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Der Marktplatz in Baumholder ist nicht sonderlich ansprechend: Der Brunnentrog, aus dem das Wasser sickernd in einen Sammelbehälter abläuft, ein bepflanzter Blumenkübel und eine Sitzbank kennzeichnen den zentralen Ort. Zu wenig, wie die SPD findet und nach zahlreichen Anfragen aus der Bevölkerung nun eine optische Umgestaltung beantragt.