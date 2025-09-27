Staatspreis erhalten Schmuckstücke für Selbstliebe made in Idar-Oberstein 27.09.2025, 11:02 Uhr

i Helena Renner erhielt den Staatspreis für Kunsthandwerk. Hochschule Trier/Helena Renner

Helena Renner, Absolventin des Campus Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier, freut sich über den Staatspreis Kunsthandwerk. Und die junge Frau hat eine ganz besondere Botschaft.

Große Anerkennung für die junge Schmuckkünstlerin Helena Renner: Die Absolventin des Campus Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier wurde in Mainz mit einem der drei Staatspreise für das Kunsthandwerk Rheinland-Pfalz 2025 geehrt. Die Preisverleihung fand im Foyer der Handwerkskammer Rheinhessen statt, und markierte zugleich die Eröffnung der begleitenden Ausstellung der prämierten Arbeiten.







Artikel teilen

Artikel teilen