Jury vergibt Preise
Schmuckpreis: Weniger Masse, dafür viel Klasse
Die Jury bei der Arbeit (von links): Gesa Hufmann, Dr. Heide Rezepa-Zabel, Scott Wempe, Frank Frühauf und Michael Seuber
Die Jury bei der Arbeit (von links): Gesa Hufmann, Dr. Heide Rezepa-Zabel, Scott Wempe, Frank Frühauf und Michael Seuber
Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Weniger Einsendungen, und dennoch tagte die Schmuckpreis-Jury lange. Das lag an der hohen Qualität der eingereichten Arbeiten.

Lesezeit 2 Minuten
Die Quantität lässt etwas zu wünschen übrig, aber die Qualität ist top: So lässt sich das Ergebnis beim 37. Nachwuchswettbewerb für Edelstein- und Schmuckgestaltung und beim 56. Hauptwettbewerb zusammenfassen. Angesichts der überschaubaren Zahl der Einsendungen – 17 beim kleinen und 35 beim großen Wettbewerb – hätte man erwarten können, dass die Jury bei ihrer Tagung am Donnerstagmorgen die Preise und Belobigungen zügig vergeben würde.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-Zeitung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren