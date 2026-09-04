Verleihung in Idar-Oberstein Schmuckpreis: Einer wollte gar nicht gewinnen Kurt Knaudt 04.09.2026, 12:00 Uhr

i Für den Zahnschmuck von Kenneth Jones aus Idar-Oberstein gab's im Hauptwettbewerb eine Belobigung. Dabei wollte er einfach nur etwas Neues ausprobieren. CH Photodesign, Cornelia Heinz

Ein Preisträger, der eigentlich gar nicht gewinnen wollte? Gibt’s denn so was? Bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises schon: Kenneth Jones wollte einfach nur etwas Neues ausprobieren.

Neben je drei Preisen vergab die Jury beim Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis und beim Nachwuchswettbewerb jeweils drei Belobigungen, die mit 500 Euro und 250 Euro dotiert sind. Im Hauptwettbewerb ging eine davon an Kenneth Jones (Idar-Oberstein), der sogar schon mal ganz oben auf dem Treppchen stand.







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