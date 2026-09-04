Ein Preisträger, der eigentlich gar nicht gewinnen wollte? Gibt’s denn so was? Bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises schon: Kenneth Jones wollte einfach nur etwas Neues ausprobieren.
Lesezeit 2 Minuten
Neben je drei Preisen vergab die Jury beim Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis und beim Nachwuchswettbewerb jeweils drei Belobigungen, die mit 500 Euro und 250 Euro dotiert sind. Im Hauptwettbewerb ging eine davon an Kenneth Jones (Idar-Oberstein), der sogar schon mal ganz oben auf dem Treppchen stand.