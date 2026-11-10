Goldschmiede in Idar-Oberstein
Schmuck und Kupferkunst gehen Symbiose ein
Sibylle Delzeit und Jürgen Stellwagen laden zum 33. Mal zu ihrer Atelierausstellung in Herborn ein.
Sibylle Delzeit und Jürgen Stellwagen laden zum 33. Mal zu ihrer Atelierausstellung in Herborn ein.
Stefan Conradt

Seit 33 Jahren steht die Atelierausstellung in der Goldschmiede Stellwagen/Delzeit in Herborn im Kulturkalender der Edelsteinregion. Noch bis zum 15. November können Interessierte Kreatives entdecken. 

Lesezeit 1 Minute
Wenn Sibylle Delzeit und Jürgen Stellwagen in ihr Atelier einladen, ist – wenn nicht grad „Offene Werkstätten“ sind – die Weihnachtszeit nicht mehr fern: Die beiden Schmuckgestalter und Goldschmiede zeigen seit Samstag in der Kempfelder Straße 3 in Herborn in ihrer Ausstellung „In aller Munde“ neue Kreationen und ihre Ideen, wie man schöne Farbedelsteine mit Gold oder Silber in außergewöhnliche Schmuckstücke verwandelt.
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