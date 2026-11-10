Goldschmiede in Idar-Oberstein Schmuck und Kupferkunst gehen Symbiose ein Stefan Conradt 10.11.2026, 08:00 Uhr

i Sibylle Delzeit und Jürgen Stellwagen laden zum 33. Mal zu ihrer Atelierausstellung in Herborn ein. Stefan Conradt

Seit 33 Jahren steht die Atelierausstellung in der Goldschmiede Stellwagen/Delzeit in Herborn im Kulturkalender der Edelsteinregion. Noch bis zum 15. November können Interessierte Kreatives entdecken.

Wenn Sibylle Delzeit und Jürgen Stellwagen in ihr Atelier einladen, ist – wenn nicht grad „Offene Werkstätten“ sind – die Weihnachtszeit nicht mehr fern: Die beiden Schmuckgestalter und Goldschmiede zeigen seit Samstag in der Kempfelder Straße 3 in Herborn in ihrer Ausstellung „In aller Munde“ neue Kreationen und ihre Ideen, wie man schöne Farbedelsteine mit Gold oder Silber in außergewöhnliche Schmuckstücke verwandelt.







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