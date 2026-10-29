Ausstellung Verborgene Schätze
Schmuck lässt Idar-Obersteiner Autohaus funkeln
Michael Frey freut sich über den Erfolg der Veranstaltung.
Michael Frey freut sich über den Erfolg der Veranstaltung.
Michael Greber

Schmuck und Autos – das scheint eine gute Kombination zu sein. Die Ausstellung „Verborgene Schätze“ lockte zahlreiche Besucher nach Idar-Oberstein zu Barth & Frey. Künstler, Verkäufer und Besucher waren zufrieden. Eine Wiederholung ist in Planung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Premiere war ein voller Erfolg – Wiederholung ausdrücklich erwünscht: Die Ausstellung „Verborgene Schätze“ lockte zahlreiche Besucher ins Idar-Obersteiner Autohaus Barth & Frey. Wo sonst allein die motorisierten Fahrzeuge im Fokus stehen, konnten Schmuckdesigner ihre bewundernswerten Werke präsentieren.
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