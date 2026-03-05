Hochzeitsgeschenk der Großtante Schmuck aus Idar-Oberstein kommt bei „Bares für Rares“ an Vera Müller 05.03.2026, 17:00 Uhr

i Vater Michael Becker (links), Trödelshow-Moderator Horst Lichter und Tochter Jessica Thobe kurz vor der Aufzeichnung. Groß war die Freude, als ein guter Deal zustandekam. Jessica Thobe

Unerwartete Überraschungen und die Geschichte vieler Schätze und Raritäten – das alles bietet Horst Lichters Trödelshow „Bares für Rares“. Schmuck aus Idar-Oberstein wurde dieser Tage angeboten: mit Erfolg am Händlertisch!

Die Sendung hat eine Menge Fans: Montag bis Freitag läuft nachmittags im ZDF die TV-Trödelshow „Bares für Rares“, die Horst Lichter moderiert. Private Verkäufer stellen ihre Schätze bei Experten vor und versuchen im Anschluss, den bestmöglichen Preis von den Händlern zu bekommen.







