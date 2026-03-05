Unerwartete Überraschungen und die Geschichte vieler Schätze und Raritäten – das alles bietet Horst Lichters Trödelshow „Bares für Rares“. Schmuck aus Idar-Oberstein wurde dieser Tage angeboten: mit Erfolg am Händlertisch!
Die Sendung hat eine Menge Fans: Montag bis Freitag läuft nachmittags im ZDF die TV-Trödelshow „Bares für Rares“, die Horst Lichter moderiert. Private Verkäufer stellen ihre Schätze bei Experten vor und versuchen im Anschluss, den bestmöglichen Preis von den Händlern zu bekommen.