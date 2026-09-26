Schmuck made in Idar-Oberstein konnte bei der New York Fashion Week bewundert werden. Dahinter steckt Edelsteingestalterin Stefanie Dingel, die seit Jahren mit außergewöhnlichen Kreationen Preise gewinnt und ihre Kunden begeistert.
Lesezeit 3 Minuten
Promis, Designer, Models, Medien fiebern darauf hin: Die New York Fashion Week für Damen- und Herrenmode gilt als eine der wichtigsten und meistbeachteten Veranstaltungen dieser Art weltweit und wird neben London, Paris und Mailand zu den vier bedeutendsten Modewochen der Welt gezählt.