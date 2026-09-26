Stefanie Dingel erfolgreich Schmuck aus Idar-Oberstein bei New York Fashion Week Vera Müller 26.09.2026, 07:00 Uhr

i Stefanie Dingel (rechts) mit Models, die ihren Schmuck bei der New York Fashion Week präsentierten Alex Callejo- Chicago

Schmuck made in Idar-Oberstein konnte bei der New York Fashion Week bewundert werden. Dahinter steckt Edelsteingestalterin Stefanie Dingel, die seit Jahren mit außergewöhnlichen Kreationen Preise gewinnt und ihre Kunden begeistert.

Promis, Designer, Models, Medien fiebern darauf hin: Die New York Fashion Week für Damen- und Herrenmode gilt als eine der wichtigsten und meistbeachteten Veranstaltungen dieser Art weltweit und wird neben London, Paris und Mailand zu den vier bedeutendsten Modewochen der Welt gezählt.







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