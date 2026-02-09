Spende an ein Kinderhospiz Schmißberger sammeln Kronkorken für den guten Zweck Gerhard Müller 09.02.2026, 06:00 Uhr

i Adolf Schuch und Bernhard Helmich füllen vor dem auf Holzbohlen gefertigten Schild „Kronenkönig Adolf“ die gesammelten Kronkorken in Säcke ab. Gerhard Müller

Den Erlös der beim Schrotthändler abgegebenen Kronkorken spenden Adolf Schuch und Bernhard Helmich an das Kinderhospiz Merchweiler. Denn Helmich verbindet eine persönliche Geschichte mit dem Hospiz. Was die beiden Schmißberger bisher erreicht haben.

Als nach dem Birkenfelder Prämienmarkt im Jahr 2019 niemand wusste, wie man die vielen Kronkorken entsorgen sollte, nahm sich Adolf Schuch dieses Problems an. Seit diesem Tag sammeln die beiden Schmißberger Schuch und sein Mitstreiter Bernhard Helmich Kronkorken.







Artikel teilen

Artikel teilen