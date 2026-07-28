Heinrich-Hertz-Campus
Schmißberger Altbürgermeister gegen B41-Anbindung
Asphaltierte Wege gibt es im Schönewald bereits – ob diese sich auch für eine Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 eig
Asphaltierte Wege gibt es im Schönewald bereits – ob diese sich auch für eine Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 eignen, soll noch geprüft werden.
Gerhard Ding

Die Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 wird aktuell von der Stadt Birkenfeld geprüft. Feste Planungen bestünden noch keine, sagen die Verantwortlichen. Die Kritik an der Anbindung reißt jedoch nicht ab. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Pläne der Stadt Birkenfeld, eine Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 prüfen zu lassen, stoßen weiter auf Widerstand. In Birkenfeld selbst planen Bürger eine Initiative gegen die Anbindung zu gründen – der Gemeinderat Elchweiler stellte sich in einer Stellungnahme geschlossen gegen die Pläne.
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