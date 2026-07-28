Heinrich-Hertz-Campus Schmißberger Altbürgermeister gegen B41-Anbindung Niels Heudtlaß 28.07.2026, 08:00 Uhr

i Asphaltierte Wege gibt es im Schönewald bereits – ob diese sich auch für eine Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 eignen, soll noch geprüft werden. Gerhard Ding

Die Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 wird aktuell von der Stadt Birkenfeld geprüft. Feste Planungen bestünden noch keine, sagen die Verantwortlichen. Die Kritik an der Anbindung reißt jedoch nicht ab.

Die Pläne der Stadt Birkenfeld, eine Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die B41 prüfen zu lassen, stoßen weiter auf Widerstand. In Birkenfeld selbst planen Bürger eine Initiative gegen die Anbindung zu gründen – der Gemeinderat Elchweiler stellte sich in einer Stellungnahme geschlossen gegen die Pläne.







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