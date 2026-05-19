Geißenverein Stißshausen Schmackhafte Kräuter, nicht nur für Ziegen Hermann Mosel 19.05.2026, 12:00 Uhr

i Die sechs Ziegen des Geißenvereins führten die Wanderung an Christi Himmelfahrt an. Hermann Mosel

Der Geißenverein stellt seine alljährlichen geführten Touren rund um die Gemeinde stets unter ein Motto. In diesem Jahr standen essbare Wild- und Heilkräuter im Fokus der siebeneinhalb Kilometer langen Wanderung durch Wald und Flur.

Schon zum achten Mal hatte der Geißenverein an Christi Himmelfahrt zu einer Geißenwanderung rund um Stipshausen eingeladen. Die vom Verein gewählte Strecke führte rund siebeneinhalb Kilometer durch Wald und Flur. Standen in den vergangenen Jahren Themen rund um die Ortsgeschichte im Mittelpunkt der geführten Wanderung, so drehte sich in diesem Jahr alles um Wald- und Wiesenkräuter.







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