„Wenn ich einen Traum habe, will ich ihn auch leben“, sagt Astrid von Luxburg. Ihr Traum: Das ist die möglichst originalgetreue Restaurierung von Schloss Sien, das nach ihren Vorstellungen auch ein besonderer Ort der Begegnung werden soll. Der erste große Schritt dahin soll nach rund achtjähriger Bauzeit die Teileröffnung während des Kleinkunstfestivals PhantaSien am Samstag und Sonntag, 16. und 17. August, sein – mit Schlossführungen und einem eigenen Kunst- und Kulturprogramm, in dem der „Engel von Mogadischu“ eine zentrale Rolle spielt.

Diesen Beinamen erhielt Gabriele von Lutzau, nachdem sie unter ihrem Mädchennamen Dillmann 1977 als 23-jährige Stewardess an Bord der von Terroristen gekaperten „Landshut“ trotz tödlicher Bedrohung Mut, Empathie und Rückgrat zeigte. Danach hat sie sich als Bildhauerin einen Namen gemacht. Ihre imposanten Skulpturen aus Holz, Bronze und Sphäroguss stellt sie während PhantaSien aus. Auch die inzwischen 70-Jährige ist von dem, was Astrid von Luxburg aus Schloss Sien gemacht hat, hellauf begeistert.

Von Anwesen fasziniert

Dabei war das, was die Bauherrin vorfand, als sie es vor rund zehn Jahren mit ihrem Mann Rüdiger von Luxburg übernahm, ernüchternd: Die verschiedenen Nutzungen als lederverarbeitender Betrieb, Metzgerei, Gastwirtschaft und Hotel hatten im Lauf der Jahre zu gravierenden Eingriffen in die Substanz und damit den ursprünglichen Charakter des Gebäudes geführt. Das 1771 fertiggestellte Jagdschloss im Barockstil ließ Fürst Johann Dominik von Salm-Kyrburg erbauen, weil es ihm in Sien besser als in Kirn gefiel, dem Hauptort des damaligen Fürstentums.

Auf Astrid von Luxburg übte das denkmalgeschützte Anwesen trotz der daran begangenen Bausünden gleich eine besondere Anziehungskraft aus. Sie erkannte, was sich daraus mit viel Fingerspitzengefühl, Geld und Geduld machen lässt. So stand am Anfang des Prozesses eine Entkernung: Die nachträglich eingebauten Trennwände des Hotelbereichs im ersten Stock wurden entfernt – ebenso Türen, Bäder, Wasseranschlüsse, Heizkörper, elektrische Anlagen sowie die eingezogenen Decken, Böden und Ständerwände. Der Gasthausbereich im Erdgeschoss wurde ebenfalls komplett zurückgebaut: Wände, abgehängte Decken, die Bar, die Küche mitsamt Gas- und Abzugsanlagen mussten raus, ebenso sämtliche Anschlüsse, die Elektrik, die Türen und auch der Boden.

„Ich wollte dem Schloss seine Seele zurückgeben.“

Astrid von Luxburg

Danach aber begann erst der schwierigere Teil. Die neue Schlossherrin weiß als Architektin und Kunsthistorikerin genau, was man bei der Wiederherstellung eines solchen Kleinods alles falsch machen kann. Ihr Ziel: Die Räume sollten zumindest hinsichtlich der Aufteilung wieder annähernd so wie früher aussehen. Astrid von Luxburg formuliert es so: „Ich wollte dem Schloss seine Seele zurückgeben.“

Doch das war leichter gesagt als getan. Und zwar auch, weil es kaum noch Handwerker gibt, die über die dafür notwendige Expertise und Erfahrung verfügen. So erlebte die gebürtige Frankfurterin in den acht Jahren, in denen sie in dem Gebäude Baustelle für Baustelle abarbeitet, einige Enttäuschungen und Rückschläge, ehe sie doch immer wieder Meister fand, die in der Lage waren, ihre Vorstellungen umzusetzen. „Das ist schwieriger als ein Neubau“, bilanziert sie.

Hobby kostet viel Zeit und Energie

Und vermutlich auch teurer. Astrid von Luxburg kann nicht genau sagen, wie viel sie bereits investiert hat. Sie spricht von einem sechsstelligen Betrag, ohne das näher einzugrenzen. Und es ist noch ein weiter Weg, bis alles fertig ist: „Das ist ein lebenslanges Projekt“, weiß die Kennerin, die sich wünscht, irgendwann auch ihre elfjährigen Zwillingstöchter dafür begeistern zu können.

Ein Prunkstück in dem einstigen Fürstendomizil ist die noch original erhaltene Wendeltreppe aus Eichenholz, die vom Erdgeschoss bis unters Dach führt. Auch darauf können Besucher bei den Führungen am Sonntag, 17. August, einen Blick werfen.

Schloss Sien: Das ist für Astrid von Luxburg ein Hobby, in das sie viel Zeit und Energie steckt. So soll daraus auch ein Ort für Kunst-Events, Ausstellungen und kulturelle Netzwerke werden. Beruflich lehrt sie als Dozentin an der Hochschule Geisenheim die Geschichte der Architektur und des Städtebaus von den Anfängen bis zu nachhaltigen Gegenwarts- und Denkmalschutzthemen sowie die Geschichte der Landschaftsarchitektur, der Gartenkunst und des Stadtgrüns. Daneben ist sie als Kulturvermittlerin, Kuratorin, Publizistin, Moderatorin und Veranstaltungsmanagerin tätig.

i Bis ins kleinste Detail gestaltet Gabriele von Lutzau ihre Skulpturen ausnahmslos mit einer elektrischen Kettensäge. Vor ihrem Leben als Bildhauerin wurde die damalige Stewardess während der fünftägigen Flugzeugentführung der Landshut als "Engel von Mogadischu" bekannt. Peter Juelich

Dabei hat sie auch Gabriele von Lutzau kennengelernt, die von sich sagt: „Mein Leben ist kein langer ruhiger Fluss.“ Damit meint sie nicht nur die fünftägige Flugzeugentführung, die in Mogadischu mit der Erstürmung der Landshut durch die GSG 9 endete. Sie überstand unter anderem auch noch einen schweren Autounfall in Neuseeland und eine Krebserkrankung.

Nach dem Trauma als junge Stewardess gab es für den „Engel von Mogadischu“ viel Lob und Anerkennung, aber wie auch für die anderen Passagiere keine therapeutische Hilfe. Die Kunst habe ihr geholfen, mit dem Erlebten fertig zu werden. Überleben und Leben, lautet wohl auch deshalb ihre zentrale Botschaft. „Ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich mich entschieden habe, glücklich zu sein“, sagt Gabriele von Lutzau.

i Pit Hartling, Vizeweltmeister der Zauberkunst, sorgt bei der Teileröffnung von Schloss Sien für magische Momente. Jonas Ratermann

Wie sie ihre Skulpturen mit der elektrischen Kettensäge gestaltet, demonstriert sie am Sonntag, 17. August, um 13 und 15 Uhr live direkt am Schloss. In dessen „Belle Etage“ sorgt Pit Hartling, Vize-Weltmeister der Zauberkunst, um 12, 14 und 16 Uhr für magische Momente. Zudem ist eine Ausstellung mit „Contemporary Poetic Art-“Gemälden von Michael Kaspar, der noch vor dem Mauerfall aus der DDR floh, im Jagdzimmer des Schlosses zu sehen. Kurzführungen mit Astrid von Luxburg zum Stand der Sanierung runden das Schloss-Programm zu PhantaSien ab.

Nähere Infos zu dem Kleinkunstfestival gibt’s unter www.sien.de/phantasien.