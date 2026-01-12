Podiumsdiskussion mit Landrat
Schloss Sien: Ein Ort für Kunst, Kultur und Begegnung
Landrat Miroslaw Kowalski (links) diskutierte mit Schlossherrin Prof. Astrid Gräfin von Luxburg und Stiftungsrechtler Rüdiger Graf von Luxburg in Schloss Sien über die Chancen, Wünsche und Herausforderungen von Kunst im ländlichen Raum. Im Vordergrund eine Holz-Skulptur von Frank Leske aus Bad Kreuznach.
Im sanierten Schloss Sien haben die Schlossherren von Luxburg im Rahmen einer Ausstellung zu einer Podiumsdiskussion mit Landrat Miroslaw Kowalski zum Thema „Kunst im ländlichen Raum“ eingeladen. Landrat Miroslaw Kowalski begrüßt das Engagement.

„Sie sind Feuer und Flamme!“ Dieser Spruch von Landrat Miroslaw Kowalski stand über dem gesamten Abend im frisch sanierten Schloss Sien. Die Kunsthistorikerin Prof. Astrid Gräfin von Luxburg hatte zu einer Podiumsdiskussion in das historische Gebäude mit dem Thema „Kunst im ländlichen Raum – Chancen, Wünsche und Herausforderungen“ eingeladen.

