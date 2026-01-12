Im sanierten Schloss Sien haben die Schlossherren von Luxburg im Rahmen einer Ausstellung zu einer Podiumsdiskussion mit Landrat Miroslaw Kowalski zum Thema „Kunst im ländlichen Raum“ eingeladen. Landrat Miroslaw Kowalski begrüßt das Engagement.
„Sie sind Feuer und Flamme!“ Dieser Spruch von Landrat Miroslaw Kowalski stand über dem gesamten Abend im frisch sanierten Schloss Sien. Die Kunsthistorikerin Prof. Astrid Gräfin von Luxburg hatte zu einer Podiumsdiskussion in das historische Gebäude mit dem Thema „Kunst im ländlichen Raum – Chancen, Wünsche und Herausforderungen“ eingeladen.