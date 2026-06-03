Wegen Staubentwicklung
Schloss Oberstein ist bis Ende Juli geschlossen
Am Schlossberg staubt’s derzeit gewaltig. Grund sind die Felssicherungsarbeiten rund um das Spazierwegenetz im ehemaligen Schlos
Am Schlossberg staubt’s derzeit gewaltig. Grund sind die Felssicherungsarbeiten rund um das Spazierwegenetz im ehemaligen Schlosspark, der aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden soll.
Michael Dietz/BVSIO

Am Schlossberg staubt’s derzeit gewaltig. Grund sind die Felssicherungsarbeiten rund um das Spazierwegenetz im ehemaligen Schlosspark, der aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden soll.

Lesezeit 1 Minute
Wegen der Staubentwicklung im Rahmen der Bohrarbeiten zur Vorbereitung der Felssicherungsmaßnahme am Schlossfels ist Schloss Oberstein ab sofort bis Ende Juli gesperrt. Das hat der Burgenverein am Samstag kurzfristig entschieden, weil die Belastung für Gäste und Mitglieder einfach zu hoch war.

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