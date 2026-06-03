Wegen Staubentwicklung Schloss Oberstein ist bis Ende Juli geschlossen Stefan Conradt 03.06.2026, 13:00 Uhr

i Am Schlossberg staubt’s derzeit gewaltig. Grund sind die Felssicherungsarbeiten rund um das Spazierwegenetz im ehemaligen Schlosspark, der aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden soll. Michael Dietz/BVSIO

Am Schlossberg staubt’s derzeit gewaltig. Grund sind die Felssicherungsarbeiten rund um das Spazierwegenetz im ehemaligen Schlosspark, der aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden soll.

Wegen der Staubentwicklung im Rahmen der Bohrarbeiten zur Vorbereitung der Felssicherungsmaßnahme am Schlossfels ist Schloss Oberstein ab sofort bis Ende Juli gesperrt. Das hat der Burgenverein am Samstag kurzfristig entschieden, weil die Belastung für Gäste und Mitglieder einfach zu hoch war.







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