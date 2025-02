Dicker Donnerstag in Idar Schleiferplatz: Närrinnen übernehmen die Regie 27.02.2025, 14:28 Uhr

i Dicker Donnerstag auf dem Schleiferplatz: Da geht es mächtig rund. HOSSER

Start für die Straßenfastnacht: Auch in Idar-Oberstein wird seit 11.11 Uhr bunt und ausgelassen gefeiert.

Knallvoll und kunterbunt: Auch in diesem Jahr wird der Schleiferplatz am Dicken Donnerstag wieder zum Hexenkessel. Die Frauen übernehmen die Regie, Männer dürfen wie immer mitfeiern: so auch Bürgermeister Friedrich Marx. Gelungen ist der offizielle Startschuss in die Straßenkarnevalszeit unter Regie der IKG, die ihr 77-jähriges Bestehen feiert.

