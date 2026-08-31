Verwirrte Gäste, die ihr Hotel suchen? Kommt vor, wenn man das Berghotel Kristall in Idar sucht. Das ärgert Inhaber Max Stauch, der hofft, dass das Thema einer neuen Anbindung über die Pestalozzistraße wieder aufgegriffen wird.
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Immer neue Angebote, Modernisierungsmaßnahmen, Gewinnspiele, ein toller Spielplatz: Am Berghotel Kristall geht es stetig voran, Inhaber Max Stauch legt sich mächtig ins Zeug – und fühlt sich ausgebremst. Warum?Vergangene Woche wurde die Zufahrt zum Hotel über die Wiesenstraße vollständig für einige Tage gesperrt.