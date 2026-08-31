Manko in Idar-Oberstein
Schlechter Weg: Gäste quälen sich zum Hotel Kristall
Dieser Tage war die Zufahrt zum Berghotel Kristall über die Wiesenstraße gesperrt. Insgesamt ist die Erreichbarkeit des Hotels ä
Dieser Tage war die Zufahrt zum Berghotel Kristall über die Wiesenstraße gesperrt. Insgesamt ist die Erreichbarkeit des Hotels äußerst problematisch, sagt Max Stauch.
Max Stauch

Verwirrte Gäste, die ihr Hotel suchen? Kommt vor, wenn man das Berghotel Kristall in Idar sucht. Das ärgert Inhaber Max Stauch, der hofft, dass das Thema einer neuen Anbindung über die Pestalozzistraße wieder aufgegriffen wird. 

Lesezeit 2 Minuten
Immer neue Angebote, Modernisierungsmaßnahmen, Gewinnspiele, ein toller Spielplatz: Am Berghotel Kristall geht es stetig voran, Inhaber Max Stauch legt sich mächtig ins Zeug – und fühlt sich ausgebremst. Warum?Vergangene Woche wurde die Zufahrt zum Hotel über die Wiesenstraße vollständig für einige Tage gesperrt.
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