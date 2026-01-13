Normalstrom bestellt Schlechter Deal für die VG Birkenfeld beim Strom Niels Heudtlaß 13.01.2026, 13:00 Uhr

i Für Strom muss die VG 2026-2028 tief in die Tasche greifen. Einzig der Bilanzkreis mit Versorgung über eigene PV-Anlagen dämpft den finanziellen Schaden. Arno Burgi. picture alliance / dpa

Normalstrom statt Ökostrom und keine Teilnahme an der Bündelausschreibung der Kommunalberatung: Das sind die Kostentreiber in Sachen Strompreis für die kommunalen Liegenschaften. Wie es zu dem hohen Strompreis kam.

Rund 48 Cent pro Kilowattstunde muss die Verbandsgemeinde Birkenfeld (VG) im Jahr 2026 für Strom ausgeben – 2027 sind es noch rund 47 Cent und 2028 noch rund 46 Cent. Das ist das Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung, die die Verbandsgemeindewerke über einen externen Dienstleister in Auftrag gegeben hat.







