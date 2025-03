Wer hätte gedacht, dass der berüchtigte Räuberhauptmann Schinderhannes einmal Wissenschaftler aus sechs Ländern beschäftigen würde. Es war ein internationales Forscherteam, das interdisziplinär alle Aspekte der sterblichen Überreste des deutschen Pendants zu Robin Hood analysierte. Und so taten sich Experten und Expertinnen aus Deutschland, Österreich, Schweden, Portugal, der Schweiz und den USA zusammen, um nicht nur einen alten Irrtum um das Skelett des Schinderhannes zu lösen, sondern auch, um völlig neue und bislang unbekannte Aspekte von Johannes Bückler, so der bürgerliche Name des von Sagen und Legenden umwobenen Ganoven, zutage zu fördern, der vor mehr als 220 Jahren durch das Schafott den Tod fand.

Prof. Walter Parson, Leiter des Forschungsschwerpunkts Forensic Genomics am Institut für gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck, wurde von Dr. Sara Doll von der Universität Heidelberg angesprochen, ob er behilflich sein könnte. Denn es war unklar, ob das Skelett, das sich in der anatomischen Sammlung der Uni am Neckar befindet, auch tatsächlich jenes des Schinderhannes ist. Parson hat sich einen Ruf erarbeitet, die Genetik und Abstammung historischer Personen zu klären. Unter anderem waren er und sein Team beteiligt an der Untersuchung der sterblichen Überreste der Zarenfamilie, von Wolfgang Amadeus Mozart, Friedrich Schiller und zuletzt von Kaspar Hauser.

War es das Original-Skelett, das in der Anatomie in Heidelberg aufbewahrt wurde? Es gab Zweifel. Im Jahr 1805 brachte der damalige Leiter der Anatomie, Fidelis Ackermann, das Skelett des Schinderhannes und eines ebenfalls hingerichteten Komplizen, „Schwarzer Jonas“ genannt, mit an das Institut in Heidelberg. Doch Jahrzehnte später ließen sich die Sammlungsnummern, wohl durch Unachtsamkeit, nicht mehr eindeutig zuordnen.

Falsches Skelett weist Spuren eines Schwertes auf

Und so loteten die Forscher aus den Bereichen Anthropologie, Radiologie, Isotopenanalytik, Genealogie und Genetik die Grenzen ihrer jeweiligen Disziplin aus, um schließlich zweifelsfrei festzustellen, dass damals die Skelette in der Anatomie vertauscht worden waren. Das vermeintliche Skelett vom Schwarzen Jonas alias Christian Reinhard, ebenfalls ein Räuber aus Bücklers Bande, gehört mit einer Wahrscheinlichkeit einer Milliarde zu eins dem Schinderhannes. Das zweite Skelett weist zudem Schnittmerkmale einer Tötung durch das Schwert auf und kann daher nicht dem „Schwarzen Jonas“ gehören. Denn dieser starb wie der Schinderhannes durch das Fallbeil. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Forensic Science International: Gentetics“ veröffentlicht. Zu wem das andere Skelett gehört, konnten die Untersuchungen nicht klären.

Dabei war es nicht nur trockene Wissenschaft, die die Forscher und Forscherinnen antrieb, erzählt Prof. Parson voller Begeisterung beim Besuch in seinem Labor in Innsbruck: „Bevor mich Dr. Doll ansprach, hatte ich vom Schinderhannes noch nie etwas gehört. Doch es machte mir großen Spaß, mich in all die Geschichten um diesen Räuber im Hunsrück einzulesen.“ Schließlich gehöre zu einer umfassenden wissenschaftlichen Analyse auch der historische Hintergrund.

i Der Räuberhauptmann Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, in einer zeitgenössischen Darstellung Archiv. picture-alliance / dpa/dpaweb

Schinderhannes wurde 1779 in Miehlen im heutigen im Rhein-Lahn-Kreis als Sohn eines alten Familienstammbaums von Scharfrichtern und Metzgern geboren. Mindestens 211 Verbrechen wurden ihm am Ende seiner kriminellen Laufbahn zur Last gelegt, darunter Diebstahl, Erpressung und Raub, aber auch Morde. 1799 lernte er den Schwarzen Jonas kennen, einen damals schon weit bekannten Berufsverbrecher. Dieser wurde um 1774 in der Nähe von Berlin geboren und schloss sich schon in jungen Jahren kriminellen Banden an.

Dabei sind zwei Details im Leben des Schinderhannes von Bedeutung für die radiologischen und anatomischen Analysen, die an seinen sterblichen Überresten erfolgten: Zum einen soll der Schwarze Jonas Bückler in einem heftigen Streit den Arm gebrochen haben. Zum anderen wurde Schinderhannes in Simmern verhaftet, doch er konnte durch einen Sprung aus dem zweiten Stock entkommen. Bei dieser spektakulären Flucht brach er sich ein Bein. Einige Monate später konnten er und weitere Kriminelle abermals verhaftet werden. Ganze 16 Monate dauerten die Untersuchungen und die Vernehmungen der Angeklagten im damals unter französischer Verwaltung stehenden Mainz.

Wissenschaftliche Experimente an den Leichen

Der Prozess begann am 24. Oktober 1803 im Akademiesaal des Kurfürstenschlosses unter großem öffentlichen Interesse. Am 20. November sprach das Gericht die Todesurteile gegen Schinderhannes, den Schwarzen Jonas und weitere 18 Straftäter aus. Am folgenden Tag verfolgten 30.000 Zuschauer die Exekution. An mindestens 15 der Leichen wurden später wissenschaftliche Untersuchungen und Experimente durchgeführt. Danach überführte der erste Leiter des Lehrstuhls für Anatomie an der Universität Heidelberg, Fidelis Ackermann, die Gebeine von Mainz in die dortige anatomische Sammlung – wo sie später vertauscht wurden.

Für die jetzige Untersuchung kam erstmals eine völlig neue molekulargenetische Analysetechnik zum Einsatz, wie Prof. Parson nicht ohne Stolz berichtet: „Mit diesem Verfahren können wir um die 5000 DNA-Stellen untersuchen, um eindeutig die Identität zu bestimmen, die sogar über fünf Generationen getrennt sind. Und wir können auch aus einem winzigen DNA-Stückchen des Knochens jene genetische Information herauslesen, die die Augenfarbe, die Haarfarbe und die Färbung der Haut determiniert.“

So zeigte sich, dass der Schinderhannes schwarz-braune Haare hatte, braune Augen und eine blasse Hautfärbung. „Und die Isotopenanalyse sagte uns sogar, dass sich der Räuber überwiegend von Getreide und pflanzlichen Produkten ernährte. Nur selten stand Fleisch auf seinem Speiseplan“, erläutert Parson.

Der Sherlock Holmes der Genealogie

Ein weiterer Experte im Innsbrucker Team war Dr. Ralf G. Jahn, der nicht zu unrecht als der Sherlock Holmes der Genealogie, der Ahnenforschung, bezeichnet wird. In nur wenigen Tagen spürte er in den Kirchenbüchern und mit weiteren knappen Informationen einen lebenden Nachfahren vom Schinderhannes auf. Nach einem genetischen Abgleich mit dem Nachfahren gab es keinen Zweifel mehr: Die Skelette waren vertauscht worden. Jetzt endlich, nach mehr als 200 Jahren, steht der Name Schinderhannes wieder unter dem richtigen Skelett. Und zudem wissen wir nun mehr über das Aussehen und die Ernährung des wohl berühmtesten Räubers des Hunsrücks.

Bei allem Erfolg von Prof. Parson und seiner Arbeitsgruppe ist er doch bescheiden geblieben, „denn viele andere, die nicht so sehr im öffentlichen Licht stehen, die vielleicht sogar unbekannt sind, leisten wichtige, bedeutende Forschungsarbeiten, die ich für meine Forschung brauche und nutze. Und ohne die wir nicht zu diesen Ergebnissen gekommen wären.“

Ihm ist auch wichtig zu betonen, dass all diese Kooperationen und Forschungsergebnisse im Fall Schinderhannes durchaus einen bedeutenden Mehrwert haben: „Denn letztlich lässt sich diese Erfahrung auch für die Provenienzforschung, also die Herkunftsforschung, nutzen. Viele Schädel und Knochen kamen während der Kolonialzeit aus außereuropäischen Ländern. Woher stammen die Sammlungsstücke? Zu welchen Menschen gehörten die sterblichen Überreste? Wir können diesen Objekten mit unserer Forschung jetzt wieder ihre Identität zurückgeben.“